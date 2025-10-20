Po Red Bullovem "divjanju" dva tekmovalca v bolnišnici #video

Na spektakularnem Red Bullovem tekmovanju gorskih kolesarjev v Utahu v ZDA, ki so ga poimenovali Rampage (divjanje), sta po grdih padcih v bolnišnici pristala dva tekmovalca, Španec Adolf Silva in Šved Emil Johansson.

Padec Adolfa Silve:

🇺🇸 At Red Bull Rampage in Virgin, Utah, 28-year-old freestyle rider Adolf Silva crashed hard during his second run while attempting a double backflip off a massive ledge—under-rotating and slamming head-first onto the rocky desert floor before flipping and sliding down the grade pic.twitter.com/yd1ZPRvyUU — LiveLeak (@leaklive1) October 19, 2025

Red Bull Rampage v Utahu je ekstremna preizkušnja spustašev na gorskih kolesih, znana pa je po silno zahtevnem terenu, ki ne dopušča napak. To sta minuli konec tedna na svoji koži boleče občutila dva tekmovalca, Španec Adolf Silva in Šved Emil Johansson, ki so ju morali po grdih padcih s helikopterjem odpeljati v bolnišnico.

Padec Emila Johanssona:

Emil Johansson made my heart skip a beat when he went over the edge on the initial drop. 😳 medics had to use lines to belay down to him, he was inches from going off that lip. They say he’s conscious. Red Bull Rampage is insanity. https://t.co/yUqNmmoSG6 pic.twitter.com/4lXfzjFz5A — Pacific Jessica (@pacificjess) October 19, 2025

Prireditelji so sporočili, da sta bila ponesrečenca v bolnišnici že pri zavesti in sta komunicirala z okolico, natančneje pa o posledicah njunih padcev mediji niso poročali.