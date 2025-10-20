Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
16.41

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull spust gorsko kolesarstvo

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 16.41

14 minut

Red Bull Rampage

Po Red Bullovem "divjanju" dva tekmovalca v bolnišnici #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emil Johansson, Red Bull | Emil Johansson je sicer izkušeni kolesarski akrobat in redni udeleženec ekstremnih Red Bullovih dogodkov. | Foto Guliverimage

Emil Johansson je sicer izkušeni kolesarski akrobat in redni udeleženec ekstremnih Red Bullovih dogodkov.

Foto: Guliverimage

Na spektakularnem Red Bullovem tekmovanju gorskih kolesarjev v Utahu v ZDA, ki so ga poimenovali Rampage (divjanje), sta po grdih padcih v bolnišnici pristala dva tekmovalca, Španec Adolf Silva in Šved Emil Johansson.

Padec Adolfa Silve:

Red Bull Rampage v Utahu je ekstremna preizkušnja spustašev na gorskih kolesih, znana pa je po silno zahtevnem terenu, ki ne dopušča napak. To sta minuli konec tedna na svoji koži boleče občutila dva tekmovalca, Španec Adolf Silva in Šved Emil Johansson, ki so ju morali po grdih padcih s helikopterjem odpeljati v bolnišnico.

Padec Emila Johanssona:

Prireditelji so sporočili, da sta bila ponesrečenca v bolnišnici že pri zavesti in sta komunicirala z okolico, natančneje pa o posledicah njunih padcev mediji niso poročali.

Red Bull spust gorsko kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.