Monika Hrastnik na zadnji tekmi kariere deseta

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je zadnjo tekmo kariere v svetovnem pokalu v spustu v kanadskem Mont-Sainte-Annu končala na desetem mestu. Na zadnji postaji svetovnega pokala za leto 2025 je slavila Francozinja Marine Cabirou.

Hrastnik je na svoji zadnji, sicer 65. dirki svetovnega pokala, za las ujela finale najboljših 15 kolesark, potem ko se je v petek reševala v drugem delu kvalifikacij. Danes je na dolgo in zahtevno progo v Mont-Sainte-Annu krenila kot druga in s časom 4:15,269 po nekaj grdih padcih med najboljšimi zasedla končno deseto mesto.

V cilju so 31-letnico iz Lepe Njive pričakali člani njene ekipe in ostali ter se ji poklonili za uspešno kariero. Med glavnimi dosežki izstopajo bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Leogangu leta 2020 in trije naslovi evropske prvakinje.

V svetovnem pokalu je prav tako trikrat stala na stopničkah, med drugim tudi letos v Val di Soleju, ko je bila tretja. Druga je bila še leta 2023 v francoskem Les Getsu, lani pa tretja v Val di Soleju. Trikrat je sezono svetovnega pokala končala med najboljšo peterico, letošnjo pa je končala zunaj najboljše deseterice, potem ko je nekajkrat ostala brez finala in imela ob koncu sezone precej težav zaradi padca ter posledičnega pretresa možganov v Lenzerheideju.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Švici je v Champeryju zasedla 12. mesto, na evropskem v španski La Molini pa je bila peta in za las zaostala za kolajno.

Zmaga Francozinji, skupno najboljša Avstrijka

Enajsto zmago v svetovnem pokalu je danes slavila Francozinja Marine Cabirou, ki je s časom 4:01,617 minute za sedem desetink sekunde prehitela Nemko Nino Hoffmann, še ena Francozinja Myriam Nicole je na tretjem mestu zastala dobri dve sekundi.

Preizkušnjo je zaznamoval grd padec domačinke Gracey Hemstreet. Ta je po predolgem skoku tik pred ciljem zletela s kolesa naravnost med gledalce. Kanadčanki so takoj nudili pomoč, bila pa je pri zavesti, so še med prenosom sporočili organizatorji tekmovanja.

Skupna zmagovalka je bila znana že pred zadnjo postajo. To je četrtič v karieri postala Avstrijka Valentina Höll, tudi štirikratna zaporedna svetovna prvakinja. Danes je bila po predrti gumi na koncu 14.

Ob 20.10 se bo brez slovenske udeležbe začela še moška preizkušnja. V svetovnem pokalu se za končno slavje borita domačin Jackson Goldstone in Francoz Loic Bruni, tudi najhitrejši v petkovih kvalifikacijah.