Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
M. P.

Nedelja,
12. 10. 2025,
18.00

32 minut

Monika Hrastnik gorsko kolesarstvo

Nedelja, 12. 10. 2025, 18.00

32 minut

Prve besede po zadnji tekmi v karieri

Monika Hrastnik: Nikoli nisem toliko jokala, kot sem ta vikend

M. P.

Monika Hrastnik | Foto Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je z desetim mestom na zadnji tekmi letošnjega svetovnega pokala sklenila svojo tekmovalno kariero. "Bilo je čustveno. Nikoli v teh desetih letih nisem toliko jokala, kot sem ta vikend."

Monika Hrastnik
Sportal Monika Hrastnik na zadnji tekmi kariere deseta

"Celoten vikend v Kanadi je bil zelo čustven. Na kolesu sem se počutila odlično, uživala sem v vsaki vožnji. Zelo vesela sem bila uvrstitve v finale – še toliko bolj, ker po padcu v Švici nisem bila prepričana, kako dobro bom lahko vozila. Zmaga je bila že uvrstitev v finale. Nato pa sem res samo uživala. Odpeljala sem po najboljših močeh in z desetim mestom ne bi mogla biti bolj zadovoljna," je po svoji 65. in zadnji dirki v svetovnem pokalu povedala Monika Hrastnik.

Monika Hrastnik | Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Med največjimi dosežki Monikine kariere izstopajo bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Leogangu leta 2020 in trije naslovi evropske prvakinje. V cilju zadnje tekme so jo preplavila čustva. "Nikoli v teh desetih letih nisem toliko jokala, kot sem ta vikend. Najbolj bom pogrešala vse ljudi, s katerimi smo postali prijatelji. Vse tekmovalce in tekmovalke, vse člane ekipe. Zelo lepo je bilo videti, koliko ljudi mi je čestitalo in mi zaželelo vse lepo za naprej." 

V svetovnem pokalu je trikrat stala na stopničkah, tudi letos v Val di Soleju, ko je bila tretja. Druga je bila leta 2023 v francoskem Les Getsu, lani pa tretja v Val di Soleju. Trikrat je sezono svetovnega pokala končala med najboljšo peterico, letošnjo pa je končala zunaj najboljše deseterice. "Sezona je bila naporna, po mojem mnenju smo imeli celo preveč dirk. Rezultatsko sem zadovoljna, čeprav bi lahko bilo tudi malo bolje. Dokazala sem, da sem dobra in da se lahko borim z ostalimi puncami, čeprav je konkurenca zdaj res velika."

Monika Hrastnik | Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Monika Hrastnik
Sportal Monika Hrastnik dva tedna po pretresu možganov brez finala
Monika Hrastnik gorsko kolesarstvo
