Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je z desetim mestom na zadnji tekmi letošnjega svetovnega pokala sklenila svojo tekmovalno kariero. "Bilo je čustveno. Nikoli v teh desetih letih nisem toliko jokala, kot sem ta vikend."

"Celoten vikend v Kanadi je bil zelo čustven. Na kolesu sem se počutila odlično, uživala sem v vsaki vožnji. Zelo vesela sem bila uvrstitve v finale – še toliko bolj, ker po padcu v Švici nisem bila prepričana, kako dobro bom lahko vozila. Zmaga je bila že uvrstitev v finale. Nato pa sem res samo uživala. Odpeljala sem po najboljših močeh in z desetim mestom ne bi mogla biti bolj zadovoljna," je po svoji 65. in zadnji dirki v svetovnem pokalu povedala Monika Hrastnik.

Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Med največjimi dosežki Monikine kariere izstopajo bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Leogangu leta 2020 in trije naslovi evropske prvakinje. V cilju zadnje tekme so jo preplavila čustva. "Nikoli v teh desetih letih nisem toliko jokala, kot sem ta vikend. Najbolj bom pogrešala vse ljudi, s katerimi smo postali prijatelji. Vse tekmovalce in tekmovalke, vse člane ekipe. Zelo lepo je bilo videti, koliko ljudi mi je čestitalo in mi zaželelo vse lepo za naprej."

V svetovnem pokalu je trikrat stala na stopničkah, tudi letos v Val di Soleju, ko je bila tretja. Druga je bila leta 2023 v francoskem Les Getsu, lani pa tretja v Val di Soleju. Trikrat je sezono svetovnega pokala končala med najboljšo peterico, letošnjo pa je končala zunaj najboljše deseterice. "Sezona je bila naporna, po mojem mnenju smo imeli celo preveč dirk. Rezultatsko sem zadovoljna, čeprav bi lahko bilo tudi malo bolje. Dokazala sem, da sem dobra in da se lahko borim z ostalimi puncami, čeprav je konkurenca zdaj res velika."

Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans