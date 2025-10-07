Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik bo po zadnji tekmi svetovnega pokala v kanadskem Mont-Sainte-Annu sklenila svojo športno pot. Trikratna evropska prvakinja in dobitnica brona na svetovnem prvenstvu bo pomahala v slovo gorskemu kolesarstvu po 65. dirki za svetovni pokal.

Monika Hrastnik Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Monika Hrastnik, v letošnji sezoni članica ekipe AON Racing - Tourne Campervans, pred tem pa dolgoletna tekmovalka ekipe Dorval AM, je nastopila na desetih svetovnih in evropskih prvenstvih. V Leogangu je leta 2020 osvojila bron, evropska prvakinja pa je postala trikrat. Prihajajoča preizkušnja v Kanadi bo zanjo že 65. v svetovnem pokalu.

V svetovnem pokalu se je dvakrat zavihtela na zmagovalni oder, enkrat je bila druga in enkrat tretja v tej sezoni v Val di Soleju. Skupaj je 17-krat končala med najboljšo peterico v svetovnem pokalu. Trikrat je sezono končala tudi med prvimi petimi v skupnem seštevku. To sezono zaseda 12. mesto v razvrstitvi svetovnega pokala, zabeležila je še nekaj uvrstitev v finale tekem svetovnega pokala, za las pa je zgrešila kolajno na EP v španski La Molini, kjer je bila peta.

Svoje veščine na kolesu bo še enkrat na najvišji ravni pokazala na zadnji dirki v Kanadi, ob dejstvu, da še vedno okreva po nedavnem padcu v Švici in pretresu možganov, pa bo preboj v finale pika na i izredni tekmovalni poti. Svoje znanje bo v prihodnje predajala mlajšim, so iz njene ekipe zapisali v sporočilu za javnost.

Monika Hrastnik Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans "Konec čudovite zgodbe. Dirka svetovnega pokala v Kanadi bo moja zadnja na tem nivoju. Leta 2015 sem bila samo dekle, ki je sanjalo, da bi vozilo v spustu z gorskimi kolesi. Nisem razmišljala o profesionalni karieri, vendar sem dirko za dirko kazala sposobnosti, s katerimi lahko dirkam na najvišji ravni," je dejala Hrastnikova.

"Odhajam z nasmeškom na obrazu in ne bi mogla biti bolj ponosna nase. V športu je včasih lepo in uspešno, včasih kruto in boleče. Šport mi je dal disciplino, naučil verjeti vase in se nikoli predati. Še vedno se rada vozim s kolesom, vendar si ne želim več dirkati na skrajni meji," je dodala 31-letnica in se zahvalila vsem, ki so ji pomagali na uspešni športni poti.