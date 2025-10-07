Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
7. 10. 2025,
16.30

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
gorsko kolesarstvo Monika Hrastnik

Torek, 7. 10. 2025, 16.30

45 minut

Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu

Monika Hrastnik konec tedna končuje uspešno kariero

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Monika Hrastnik | Foto Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik bo po zadnji tekmi svetovnega pokala v kanadskem Mont-Sainte-Annu sklenila svojo športno pot. Trikratna evropska prvakinja in dobitnica brona na svetovnem prvenstvu bo pomahala v slovo gorskemu kolesarstvu po 65. dirki za svetovni pokal.

Monika Hrastnik | Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Monika Hrastnik Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Monika Hrastnik, v letošnji sezoni članica ekipe AON Racing - Tourne Campervans, pred tem pa dolgoletna tekmovalka ekipe Dorval AM, je nastopila na desetih svetovnih in evropskih prvenstvih. V Leogangu je leta 2020 osvojila bron, evropska prvakinja pa je postala trikrat. Prihajajoča preizkušnja v Kanadi bo zanjo že 65. v svetovnem pokalu.

V svetovnem pokalu se je dvakrat zavihtela na zmagovalni oder, enkrat je bila druga in enkrat tretja v tej sezoni v Val di Soleju. Skupaj je 17-krat končala med najboljšo peterico v svetovnem pokalu. Trikrat je sezono končala tudi med prvimi petimi v skupnem seštevku. To sezono zaseda 12. mesto v razvrstitvi svetovnega pokala, zabeležila je še nekaj uvrstitev v finale tekem svetovnega pokala, za las pa je zgrešila kolajno na EP v španski La Molini, kjer je bila peta.

Svoje veščine na kolesu bo še enkrat na najvišji ravni pokazala na zadnji dirki v Kanadi, ob dejstvu, da še vedno okreva po nedavnem padcu v Švici in pretresu možganov, pa bo preboj v finale pika na i izredni tekmovalni poti. Svoje znanje bo v prihodnje predajala mlajšim, so iz njene ekipe zapisali v sporočilu za javnost.

Monika Hrastnik | Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans Monika Hrastnik Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans "Konec čudovite zgodbe. Dirka svetovnega pokala v Kanadi bo moja zadnja na tem nivoju. Leta 2015 sem bila samo dekle, ki je sanjalo, da bi vozilo v spustu z gorskimi kolesi. Nisem razmišljala o profesionalni karieri, vendar sem dirko za dirko kazala sposobnosti, s katerimi lahko dirkam na najvišji ravni," je dejala Hrastnikova.

"Odhajam z nasmeškom na obrazu in ne bi mogla biti bolj ponosna nase. V športu je včasih lepo in uspešno, včasih kruto in boleče. Šport mi je dal disciplino, naučil verjeti vase in se nikoli predati. Še vedno se rada vozim s kolesom, vendar si ne želim več dirkati na skrajni meji," je dodala 31-letnica in se zahvalila vsem, ki so ji pomagali na uspešni športni poti.

Monika Hrastnik
Sportal Hrastnik dva tedna po pretresu možganov brez finala
gorsko kolesarstvo Monika Hrastnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.