Avtor:
STA

Nedelja,
5. 10. 2025,
10.50

Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu, Lake Placid

Monika Hrastnik dva tedna po pretresu možganov brez finala

Monika Hrastnik | Foto Grega Stopar

Gorska kolesarka Monika Hrastnik se po vrnitvi po poškodbi na predzadnji tekmi svetovnega pokala v spustu v ameriškem Lake Placidu ni uvrstila v finale. Preizkušnjo je končala na 19. mestu. Slavila je svetovna prvakinja Avstrijka Valentina Höll.

Enaintridesetletna Monika Hrastnik je bila v petkovi prvi kvalifikacijski vožnji 19., s čimer je bila primorana priložnost za uvrstitev v finale iskati v drugih kvalifikacijah. Tudi v teh pa je zaostala za najboljšo peterico in bila deveta.

Finale v Lake Placidu je pripadel Avstrijki Valentino Höll, ki je prepričljivo slavila s slabimi tremi sekundami prednosti pred Francozinjo Myriam Nicole. Tretja je bila Novozelandka Sacha Earnest, ki je za Francozinjo zaostala vsega 34 tisočink sekunde.

Höll, sicer štirikratna zaporedna svetovna prvakinja, je četrtič v karieri osvojila tudi skupni seštevek svetovnega pokala. Pred zadnjo tekmo v Kanadi ima 377 točk naskoka pred Kanadčanko Gracey Hemstreet, na voljo je le še 300 točk.

Hrastnik je po težavah na zadnjih dveh postajah svetovnega pokala zdrsnila na 12. mesto. V švicarskem Lenzerheideju pred dvema tednoma je na treningu padla, utrpela lažji pretres možganov in ostala brez tekme.

Moško preizkušnjo v ZDA je dobil Avstralec Luke Meier-Smith, ki je bil za sedem desetink sekunde hitrejši od Američana Luca Shawa. Tretji je bil z devetimi desetinkami zaostanka Nemec Henri Kiefer. Slovencev v ZDA ni.

V skupnem seštevku se na zadnji postaji naslednji teden v Mont-Sainte-Annu obeta dvoboj med Francozom Loicom Brunijem (1768 točk) in Kanadčanom Jacksonom Goldstonom (1696). Slednji je bil v Lake Placidu četrti, Francoz pa šesti.

