Slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je v švicarskem Lenzerheideju ostala brez tekme za svetovni pokal, potem ko je na treningu pred kvalifikacijami padla in utrpela lažji pretres možganov. Danes so v krosu tekmovali v kratki različici, edina Slovenka Vita Movrin pa je bila 33.

Monika Hrastnik, deveta v skupnem seštevku, je na treningu padla in zaradi pretresa možganov ostala brez nastopa na osmi postaji svetovnega pokala v Švici.

"Včeraj sem kar pošteno 'parkirala' v zemljo. Srečna sem, da sem lahko odkorakala v enem kosu in le z lažjim pretresom možganov," je na Instagramu napisala 31-letnica iz Lepe Njive in ob tem delila posnetek padca na tehnično zahtevnem delu trase.

Dodala je, da jo zdaj čaka počitek, od stanja naslednji teden pa bo odvisno, ali bo to sezono še tekmovala. Zadnji dve postaji svetovnega pokala bosta namreč v Severni Ameriki, najprej prvi konec tedna oktobra v ameriškem Lake Placidu in nato teden kasneje v Mont-Sainte-Annu v Kanadi.

V kvalifikacijah v Lenzerheideju je bila sicer najhitrejša svetovna prvakinja, Avstrijka Valentina Höll, pri moških pa Francoz Loic Bruni.

Kasneje so tekmovali tudi v kratkem krosu. Edina Slovenka na startu je bila Vita Movrin, preizkušnjo pa je končala na 33. mestu med 40 tekmovalkami, potem ko so jo najboljše ujele po šestem od skupno devetih krogov.

Slavila je svetovna prvakinja v olimpijskem krosu, Švedinja Jenny Rissveds. Druga je bila Britanka Evie Richards, tretja pa domačinka Ronja Blöchlinger.

Moška preizkušnja je pripadla Francozu Victorju Koretzkyju, ki je ugnal rojaka Adriena Boichisa, tretji pa je bil Danec Simon Andreassen.

V soboto bosta v Lenzerheideju tekmi v spustu, v nedeljo pa preizkušnji v olimpijskem krosu.