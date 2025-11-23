Prevc, Lanišek in Zajc v boj za najvišja mesta. Kaj pa Kos in Oblak?

V soboto so se trije Slovenci odlično odrezali na prvi posamični tekmi v novi sezoni svetovnega pokala. Domen Prevc je bil na veliki skakalnici v Lillehammerju četrti in kljub temu, da ej za las zgrešil stopničke, navdušen nad odličnim začetkom sezone. Svojih uvrstitev, sedmega in osmega mesta, sta bila vesela tudi Anže Lanišek in Timi Zajc, glavni trener slovenske izbrane vrste Robert Hrgota pa si je zaželel, da se omenjenim trem močnim fantom priključita še Lovro Kos in Rok Oblak, ki sta obtičala v prvi seriji. Nova priložnost je že danes na tekmi ob 16. uri, še prej, ob 14.30, pa skakalce čakajo kvalifikacije.

V soboto so v Lillehammerju zasijali Avstrijci, stopničke so namreč zasedli Daniel Tschofenig, Jan Hörl in Stefan Kraft, ter sezono začeli tako, kot so prejšnjo končali. Tudi danes trojica spada v najožji krog favoritov za zmago, a odličnih izzivalcev vseeno ne manjka. Med te mirno lahko prištejemo slovensko trojico Prevc – Lanišek – Zajc, pa Japonca Rjojuja Kobajašija in Sakaturo Kobajašija, Nemca Philippa Raimunda in Felixa Hoffmana, Poljake Kamila Stocha, Piotra Zylo in komaj 18-letnega debitanta v svetovnem pokala Kacperja Tomasiaka …. Nekaj je tudi dolžnikov, v prvi vrsti nemška veterana Pius Paschke in Andreas Wellinger, ki sta včeraj zaradi slabih nastopov v kvalifikacijah ostala brez tekme.

Po kvalifikacijah (14.30) druga tekma sledi ob 16. uri, nato pa se karavana seli v Falun na Švedsko, kjer bosta 25. in 26. novembra na sporedu tekmi na mali in veliki skakalnici. Od tam skakalce pot vodi na Finsko, 29. in 30. novembra dve tekmi gosti Ruka.