Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
23. 11. 2025,
12.00

Osveženo pred

6 ur, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jan Hörl Daniel Tschofenig Stefan Kraft Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Lillehammer smučarski skoki

Nedelja, 23. 11. 2025, 12.00

6 ur, 20 minut

Smučarski skoki, Lillehammer, moški

Prevc, Lanišek in Zajc v boj za najvišja mesta. Kaj pa Kos in Oblak?

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lillehammer Domen Prevc | Domen Prevc je bil zadovoljen s četrtim mestom na prvi tekmi v Lillehammerju. | Foto Reuters

Domen Prevc je bil zadovoljen s četrtim mestom na prvi tekmi v Lillehammerju.

Foto: Reuters

V soboto so se trije Slovenci odlično odrezali na prvi posamični tekmi v novi sezoni svetovnega pokala. Domen Prevc je bil na veliki skakalnici v Lillehammerju četrti in kljub temu, da ej za las zgrešil stopničke, navdušen nad odličnim začetkom sezone. Svojih uvrstitev, sedmega in osmega mesta, sta bila vesela tudi Anže Lanišek in Timi Zajc, glavni trener slovenske izbrane vrste Robert Hrgota pa si je zaželel, da se omenjenim trem močnim fantom priključita še Lovro Kos in Rok Oblak, ki sta obtičala v prvi seriji. Nova priložnost je že danes na tekmi ob 16. uri, še prej, ob 14.30, pa skakalce čakajo kvalifikacije.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc tik pod stopničkami, Lanišek in Zajc v deseterici

V soboto so v Lillehammerju zasijali Avstrijci, stopničke so namreč zasedli Daniel Tschofenig, Jan Hörl in Stefan Kraft, ter sezono začeli tako, kot so prejšnjo končali. Tudi danes trojica spada v najožji krog favoritov za zmago, a odličnih izzivalcev vseeno ne manjka. Med te mirno lahko prištejemo slovensko trojico Prevc – Lanišek – Zajc, pa Japonca Rjojuja Kobajašija in Sakaturo Kobajašija, Nemca Philippa Raimunda in Felixa Hoffmana, Poljake Kamila Stocha, Piotra Zylo in komaj 18-letnega debitanta v svetovnem pokala Kacperja Tomasiaka …. Nekaj je tudi dolžnikov, v prvi vrsti nemška veterana Pius Paschke in Andreas Wellinger, ki sta včeraj zaradi slabih nastopov v kvalifikacijah ostala brez tekme.

Po kvalifikacijah (14.30) druga tekma sledi ob 16. uri, nato pa se karavana seli v Falun na Švedsko, kjer bosta 25. in 26. novembra na sporedu tekmi na mali in veliki skakalnici. Od tam skakalce pot vodi na Finsko, 29. in 30. novembra dve tekmi gosti Ruka. 

Smučarski skoki, Lillehammer, druga posamična tekma (m), kvalifikacije:

Lillehammer Nika Vodan
Sportal V težkih pogojih prva zmaga Marujame, najboljša Slovenka Nika Vodan
smučarski skoki
Sportal Slovenci na stopničkah: Zaštartal sem veliko bolje kot lani #video
 
Jan Hörl Daniel Tschofenig Stefan Kraft Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Lillehammer smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.