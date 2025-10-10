Monika Hrastnik v finalu zadnje tekme v karieri

Gorska kolesarka Monika Hrastnik se je na svoji zadnji tekmi svetovnega pokala v karieri v kanadskem Mont-Sainte-Annu uvrstila v finale spusta. Za to je potrebovala dve vožnji, v prvi je bila 14., v drugi pa četrta in si zagotovila mesto med 15 za sobotni finale.

Monika Hrastnik je svojo zadnjo tekmo v karieri, potem ko je upokojitev napovedala pred dnevi, začela s 14. mestom v prvem delu kvalifikacij. Deseterico in s tem neposredno uvrstitev v finale je zgrešila za tri sekunde.

Najhitrejša je bila Francozinja Myriam Nicole, ki je bila od 31-letne Savinjčanke hitrejša za slabih deset sekund. Druga je bila Švicarka Camille Balanche (+0,076), tretja pa še ena Švicarka Lisa Baumann (+0,256).

Hrastnikova je morala posledično v drugi del kvalifikacij, ki jih je končala na četrtem mestu. Za najhitrejšo Italijanko Veroniko Widmann je zaostala dobre tri sekunde.

V moški konkurenci je bil v kvalifikacijah daleč najhitrejši Francoz Loic Bruni. Slovencev ni bilo na startu.

Ženski finale spusta bo v soboto na sporedu ob 19. uri, moški se bo začel ob 20.10.