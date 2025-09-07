Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
12.53

Monika Hrastnik

Nedelja, 7. 9. 2025, 12.53

54 minut

Monika Hrastnik 12. na SP, Valentina Höll četrtič zlata

Monika Hrastnik | Foto Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Foto: Grega Stopar/AON Racing - Tourne Campervans

Avstrijska gorska kolesarka Valentina Höll je še četrtič zapovrstjo postala svetovna prvakinja v spustu. V švicarskem Champeryju je za sedem desetink sekunde premagala Francozinjo Myriam Nicole, dobro sekundo pa je na tretjem mestu zaostala še ena Francozinja Marine Cabirou. Edina Slovenka Monika Hrastnik je bila 12.

Hrastnik se na progi v Champeryju, kjer je lani potekalo evropsko prvenstvo, tako kot pred 12 meseci ni najbolje znašla. Že v kvalifikacijah je bila v zahtevnih razmerah 15., potem ko je za najhitrejšo Italijanko Glorio Scarsi zaostala 19 sekund.

Danes je na ozki, tehnično zahtevni in suhi stezi za zmagovalko Höll zaostala manj kot deset sekund, a vseeno za las ostala brez uvrstitve v prvo deseterico. Edino kolajno na SP je 31-letnica iz Lepe Njive osvojila v Leogangu leta 2020, ko je bila bronasta.

V boju za zmago je dolgo časa vodila Nicole. Slednja je s 3:27,803 minute postavila visoko oviro za najboljše, zaostali sta tudi njena rojakinja Cabirou in letos najbolj prepričljiva v svetovnem pokalu Kanadčanka Gracey Hemstreet, tokrat le četrta.

Za konec sporeda je nastopila še 23-letna Höll in dokazala, da je na SP v zadnjem času najboljša. S prednostjo 667 tisočink sekunde je še četrtič zapovrstjo osvojila naslov. Več jih imata v zgodovini le legendarna Francozinja Anna-Caroline Chausson z devetimi in Britanka Rachel Atherton s petimi naslovi.

V nadaljevanju bo na sporedu še moška dirka, na kateri bo med 80 tekmovalci od Slovencev nastopil Marko Niemiz. V kvalifikacijah je bil Niemiz 72., Miha Jerkič pa 89. Najhitrejši je bil Kanadčan Jackson Goldstone.

Od Slovencev je med mladinci v soboto 17. mesto zasedel Ažbe Kalinšek, Max Žvegla in Maks Struna sta zasedla 50. oziroma 51. mestu.

SP v švicarskem kantonu Valais se bo naslednji teden nadaljevalo in končalo s preizkušnjami v krosu.

Od slovenskih kolesarjev je doslej do kolajne prišla mladinka Nežka Libnik, ki je v disciplini enduro postala svetovna prvakinja. Med kandidatkami za kolajno je še mladinka Maruša Tereza Šerkezi v olimpijskem krosu.

