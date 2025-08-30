Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
30. 8. 2025,
15.50

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Monika Hrastnik gorsko kolesarstvo

Sobota, 30. 8. 2025, 15.50

41 minut

Gorsko kolesarstvo, svetovni pokal, Les Gets

Monika Hrastnik na finalni tekmi sezone 14.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Monika Hrastnik | Foto Grega Stopar

Foto: Grega Stopar

Zadnja avgustovska sobota je minila v znamenju finala tekme svetovnega pokala gorskih kolesarjev v spustu. V Les Getsu, ki velja za eno ikoničnih gorskokolesarskih prizorišč, je nastopila tudi Monika Hrastnik in se uvrstila na rep finalistk na 14. mesto.

Zmagala je Kanadčanka Gracey Hemstreet. Trikratna svetovna prvakinja iz Avstrije Valentina Höll je v Franciji nadaljevala svoj niz uvrstitev na stopničke. Triindvajsetletnica iz Salzburga je s tretjim mestom v soboto dosegla svojo šesto uvrstitev na stopničke v sedmih dirkah sezone. Drugo mesto je pripadlo Francozinji Marine Cabirou.

Enaintridesetletna Monika Hrastnik je bila v kvalifikacijah deveta.

V Les Getsu sta se v spustu merila tudi dva slovenska mladinca, a ostala brez mesta v finalu najboljših 20 kolesarjev. Ažbe Kalinšek je imel 38. čas, Max Žvegla pa 49.

Monika Hrastnik
Sportal Monika Hrastnik na spustu neposredno v finale
Monika Hrastnik gorsko kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.