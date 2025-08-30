Monika Hrastnik na finalni tekmi sezone 14.

Zadnja avgustovska sobota je minila v znamenju finala tekme svetovnega pokala gorskih kolesarjev v spustu. V Les Getsu, ki velja za eno ikoničnih gorskokolesarskih prizorišč, je nastopila tudi Monika Hrastnik in se uvrstila na rep finalistk na 14. mesto.

Zmagala je Kanadčanka Gracey Hemstreet. Trikratna svetovna prvakinja iz Avstrije Valentina Höll je v Franciji nadaljevala svoj niz uvrstitev na stopničke. Triindvajsetletnica iz Salzburga je s tretjim mestom v soboto dosegla svojo šesto uvrstitev na stopničke v sedmih dirkah sezone. Drugo mesto je pripadlo Francozinji Marine Cabirou.

Enaintridesetletna Monika Hrastnik je bila v kvalifikacijah deveta.

V Les Getsu sta se v spustu merila tudi dva slovenska mladinca, a ostala brez mesta v finalu najboljših 20 kolesarjev. Ažbe Kalinšek je imel 38. čas, Max Žvegla pa 49.