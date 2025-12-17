Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Terence Crawford neporažen končal kariero

Terence Crawford

Foto: Guliverimage

Ameriški boksar Terence Crawford, 18-kratni svetovni prvak kar v petih kategorijah, je sporočil, da je končal kariero. Kot poroča BBC, je 38-letni borec za razlog navedel pomanjkanje motiva, saj je osvojili vse, kar si je želel. Poklicno kariero je končal z 42 zmagami, od tega jih je 31 dosegel z nokavti, in brez poraza.

"Odhajam kot eden največjih borcev vseh časov. Ni mi treba ničesar več dokazovati," je na spletu zapisal Američan, ki je septembra spisal zgodovino boksa na novo, ko je premagal Saula Alvareza in postal prvi boksar v moderni dobi, ki je osvojil absolutne naslove v treh kategorijah, in sicer v lahki velterski, velterski in supersrednji.

To je bil Crawfordov zadnji dvoboj, svojo profesionalno kariero je začel leta 2008 z zmago nad Brianom Cummingsom.

"Vsak borec ve, da bo ta trenutek prišel, vprašanje je le kdaj. Ta šport mi je dal vse, boril sem se za svojo družino, boril sem se za svoje mesto, boril sem se za otroka, ki sem bil nekoč, ko nisem imel nič drugega kot sanje in par rokavic. Temu športu sem dal vsak dih, ki sem ga imel, vsak sparing, vsako zmago, vsak drobec svojega srca," je ob slovesu zapisal boksar, rojen v Omahi.

boks Terence Crawford
