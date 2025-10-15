Športna dvorana Vižmarje Brod bo 22. novembra gostila boksarski večer Golden Gloves Fight Night 3. Prvič bo tekmovanje izvedeno tudi pod okriljem svetovne boksarske organizacije WBC, saj se bo trenutno najboljši slovenski boksar Nejc Petrič pomeril s Kolumbijcem Camilom Enamoradom za šampionski pas svetovnega prvaka v kategoriji do 24 let.

Spektakel, ki presega pričakovanja

"V enem letu delamo že tretji spektakel. V Ljubljano prihaja WBC in moje sanje se spreminjajo v realnost. Skupaj bomo videli kar tri borbe za šampionske pasove, dva tudi interkontinentalna po verziji WBF," je na novinarski konferenci izpostavil glavni organizator Andraž Ciuha.

"Andraž ima velike zasluge za to, da sem po sedmih borbah sposoben boksati za ta pas. O tekmecu imamo podatkov malo, saj so posnetki redki, a kar sem videl, mi odgovarja. Zdaj že treniram določene specifike in mislim, da bo tekmec presenečen," pa sporoča Petrič, ki borbo vidi tudi kot odskočno desko za naslednje poklicne dvoboje v članski kategoriji.

Nekdanji evropski podprvak v konkurenci do 23 let si želi tudi bučno podporo s tribun. "Borba bo težka. Jaz bom dal svoj maksimum, rabim pa vsak glas podpore s tribune."

Slovenski boksarji pripravljeni na izzive

Po verziji WBF se bo v težki kategoriji za interkontinentalni pas boril Djelon Januzaj z Makedoncem Tošejem Cvetkovom, Alen Šišić pa v srednji z Gregoriom Marcanbom iz Venezuele. "Zame je bil kar majhen šok, ko sem izvedel, da lahko boksam za interkontinentalni pas. Obljubim pa, da bom maksimalno pripravljen. Čaka me zelo zanimiv izziv, zelo malo divjega napadanja, zato pa več taktike in protinapadov," pa pravi Šišić, ki vselej navduši s šovom ob prihodu v ring. Za novembrsko tekmovanje obljublja glasbo, ki jo bodo z njim peli tudi v dvorani.

Novo priložnost bo v supervelterski kategoriji dobil Andrej Baković, ki je konec tedna v Marbelli izgubil dvoboj z Britancem Jackom McGannom za celinski pas IBO v srednji kategoriji. Njegov tekmec bo Madžar Oszkar Fiko. "Po porazu sem seveda dodatno motiviran, da se vrnem. Upam, da bom kmalu dobil novo priložnost, zato moram dvoboj dobro izkoristiti in upam, da ga bo konec prej, kot v osmih rundah."

V slovenskem dvoboju večera se bosta v velterski pomerila Aleš Drevenšek in Sašo Vorkapić, tudi specialist za tajski boks. "Vsekakor bom bolj pripravljen kot nazadnje in vsekakor bolj samozavesten," pravi Drevenšek, ki obljublja zmago. "V ring prinašam veliko znanja in občutka za borbo. Imam izkušnje, znam se prilagoditi in odgovoriti na situacijo v ringu. Zame je tekma kot šahovska partija. Držim se svojega načrta, prilagodim se potezam tekmeca in sam skušam izvesti čim boljšo potezo," pa odgovarja Vorkapić.

Skupaj bo na sporedu deset borb. Prireditelji so izpostavili še zelo dobrega hrvaškega tekmovalca Marka Miluna, ki se bo v težki kategoriji pomeril z Gruzijcem Davitom Gogišvilijem, in Ganca Theophilusa Ofeija Dodooja, ki se bo v supersrednji kategoriji pomeril s Črnogorcem Miloradom Žižićem.

Med Slovenci bodo priložnost dobili še Aljaž Šircelj, Ilija Liščuk, Miha Hribovšek in Arber Elshani.

