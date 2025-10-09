Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
9. 10. 2025,
20.10

Četrtek, 9. 10. 2025, 20.10

Umrl 17-letni sin boksarske legende, tudi on v nepojasnjenih okoliščinah

Avtor:
M. P.

Arturo Gatti | Arturo Gatti starejši je bil večkratni svetovni prvak. Umrl je leta 2009. | Foto Guliverimage

Arturo Gatti starejši je bil večkratni svetovni prvak. Umrl je leta 2009.

Foto: Guliverimage

V Mehiki je umrl šele 17-letni nadebudni boksar Arturo Gatti mlajši. Vzrok smrti še ni znan. V še danes ne povsem pojasnjenih okoliščinah je leta 2009 umrl njegov oče Arturo Gatti, ki je bil večkratni svetovni prvak.

Kot je potrdila Svetovna boksarska organizacija (WBA) je Arturo Gatti mlajši umrl v Mehiki, kjer je živel s svojo mamo. Treniral je boks, sanjal o nastopu na olimpijskih igrah, nato pa si je želel prestopiti med profesionalne borce.

Njegov oče je bil Arturo Gatti, kanadski boksar, ki je član boksarske hiše slavnih. V zgodovino se je zapisal predvsem po treh borbah z Mickeyjem Wardom, ki veljajo za ene najbolj krvavih v zgodovini tega športa. Umrl je leta 2009, ko so njegovo truplo našli v hotelski sobi v Braziliji. Pozneje so smrt razglasili za samomor, kar pa njegovi navijači niso nikoli sprejeli. Med ljubitelji boksa je bil zelo priljubljen.

