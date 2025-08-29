Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
29. 8. 2025,
16.00

Monika Hrastnik gorsko kolesarstvo

Petek, 29. 8. 2025, 16.00

1 ura, 22 minut

Gorsko kolesarstvo, svetovni pokal, Les Gets

Monika Hrastnik na spustu neposredno v finale

Monika Hrastnik | Monika Hrastnik | Foto Grega Stopar

Monika Hrastnik

Foto: Grega Stopar

Gorska kolesarka Monika Hrastnik je v prvi kvalifikacijski vožnji spusta za svetovni pokal v francoskem Les Getsu zasedla deveto mesto. S tem se je neposredno uvrstila v sobotni finale najboljših 15 tekmovalk.

Enaintridesetletna Monika Hrastnik je v deževnem Les Getsu zahtevno progo premagala v času 5:15,606 minute, kar je zadoščalo za deveto mesto in neposredno uvrstitev desetih najboljših v finale. Najhitrejša je bila Avstrijka Valentina Höll, ki je bila s časom 4:53,309 minute za slabi dve sekundi hitrejša od Kanadčanke Gracey Hemstreet. Več kot deset sekund je na tretjem mestu zaostala Italijanka Gloria Scarsi.

Hrastnik trenutno v skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda deveto mesto, najboljšo uvrstitev pa ima iz Val di Soleja, ko je bila tretja. Nazadnje je bila na evropskem prvenstvu na začetku meseca v španski La Molini peta.

Ženski finale spusta bo v soboto ob 12.10, moški se bodo na progo podali uro pozneje. V kvalifikacijah je bil sicer najhitrejši domačin Remi Thirion.

V Les Getsu sta se v spustu merila tudi dva slovenska mladinca, a ostala brez mesta v finalu najboljših 20 kolesarjev. Ažbe Kalinšek je imel 38. čas, Max Žvegla pa 49.

V petek bo v kratkem krosu v Les Getsu kot edina Slovenka nastopila tudi Vita Movrin. Preizkušnja jo čaka ob 18. uri. Moški se bodo merili ob 18.40.

V nedeljo bo Movrinova tekmovala tudi v olimpijskem krosu, ki se bo začel ob 13. uri, moška preizkušnja bo dve uri zatem. Na njej bo nastopil tudi nizozemski zvezdnik cestnega kolesarstva Mathieu van der Poel.

