Osebna trenerka in mati treh otrok Nataša Gorenc, ki so jo lahko gledalci spoznali tudi v šovu The Biggest Loser Slovenija, je pri 51 letih diplomirala iz psihologije. V daljšem zapisu na Facebooku je pojasnila odločitev za korak v zrelejših letih in v njem pojasnila tudi, koliko odrekanja je bilo zanj potrebnega.

Povprečje spanca v zadnjih treh letih le štiri ure, a diplomirala z odlično oceno

"Življenje je učenje in zanj ni nikdar prepozno. Ponosna sem nase, da mi je pri 51 letih uspelo diplomirati iz psihologije. V rednih rokih in z odlično oceno. S povprečjem spanca zadnja tri leta – štiri ure. Za mano je 480 opravljenih ur dela pod mentorstvom šolske svetovalne delavke, kjer sem delala z mladostniki z učnimi in vedenjskimi težavami. Ni jim lahko, mladim. Pa tudi staršem in vzgojiteljem ne! Današnji časi k temu ne pripomorejo," je svoj zapis začela Gorenc.

Zapisala je, da je kot trenerka vedno zagovarjala, da je kdaj treba malo stisniti zobe, se potruditi, tudi ko se nam ne da in ko je res težko. "To sem kot mamica uspešno učila tudi svoje otroke. Samo tako pridejo rezultati, ki so vredni, da postanejo del naše identitete. So trajni. Oblikujejo, da lahko tudi mi pozitivno vplivamo naprej. Na druge, na svet okoli nas. Da se znamo postaviti proti krivicam, za šibkejše in pomagati, ko je treba. Tega ne delamo z izgovori in jamranjem," je še zapisala.

"Vse se da, če se hoče"

"Vse se da, če se hoče. V to trdno verjamem. Če imaš pred sabo cilj in vizijo, samo greš. Moj je od nekdaj, kako ljudem in tudi sebi pomagati doseči svoj potencial ter postati boljši, prepoznati zlo, se od njega ograditi, presekati negativne misli, predelati travmo in omejujoče vzorce iz otroštva ter živeti opolnomočeno in v skladu s svojimi notranjimi vrednotami," je še zapisala Gorenc in dodala, da je skozi študij dobila globlji vpogled v tisto, kar je očem skrito.

Pojasnila tudi, kaj je pridobila s študijem psihologije

"Čeprav se tega ne zavedamo, je podzavest tista, ki kroji večino našega delovanja. Ja, možgani so čudo! Kaj vse so pripravljeni narediti za preživetje. Dobra stvar je, da se jih da zavestno naučiti prelisičiti," je zapisala Gorenc in dodala, da nam "nobena titula namreč ne bo nikdar nadomestila človeškega odnosa, empatije in srčnosti, ki bi morala biti vedno tisto prvo, ko sprejemamo odločitve".

