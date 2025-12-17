Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
17. 12. 2025,
9.20

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
psihologija diploma uspeh osebni trener Nataša Gorenc trenerka fitnes

Sreda, 17. 12. 2025, 9.20

3 minute

Osebna trenerka Nataša Gorenc pri 51 letih diplomirala iz psihologije: Vse se da, če se hoče

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nataša Gorenc, fitnes trenerka | Nataša Gorenc je znana osebna trenerka, ki se je v zrelejših letih odločila za študij psihologije. | Foto Mediaspeed

Nataša Gorenc je znana osebna trenerka, ki se je v zrelejših letih odločila za študij psihologije.

Foto: Mediaspeed

Znana slovenska osebna trenerka Nataša Gorenc je pri 51 letih dosegla pomemben življenjski mejnik. Kot je zapisala v objavi na profilu na Facebooku, ji je v rednih rokih in z odlično oceno uspelo diplomirati iz psihologije. V daljši objavi je zapisala še, da je v povprečju zadnja tri leta spala le štiri ure: "Vse se da, če se hoče. V to trdno verjamem. Če imaš pred sabo cilj in vizijo, samo greš."

Osebna trenerka in mati treh otrok Nataša Gorenc, ki so jo lahko gledalci spoznali tudi v šovu The Biggest Loser Slovenija, je pri 51 letih diplomirala iz psihologije. V daljšem zapisu na Facebooku je pojasnila odločitev za korak v zrelejših letih in v njem pojasnila tudi, koliko odrekanja je bilo zanj potrebnega.

Povprečje spanca v zadnjih treh letih le štiri ure, a diplomirala z odlično oceno

"Življenje je učenje in zanj ni nikdar prepozno. Ponosna sem nase, da mi je pri 51 letih uspelo diplomirati iz psihologije. V rednih rokih in z odlično oceno. S povprečjem spanca zadnja tri leta – štiri ure. Za mano je 480 opravljenih ur dela pod mentorstvom šolske svetovalne delavke, kjer sem delala z mladostniki z učnimi in vedenjskimi težavami. Ni jim lahko, mladim. Pa tudi staršem in vzgojiteljem ne! Današnji časi k temu ne pripomorejo," je svoj zapis začela Gorenc.

Zapisala je, da je kot trenerka vedno zagovarjala, da je kdaj treba malo stisniti zobe, se potruditi, tudi ko se nam ne da in ko je res težko. "To sem kot mamica uspešno učila tudi svoje otroke. Samo tako pridejo rezultati, ki so vredni, da postanejo del naše identitete. So trajni. Oblikujejo, da lahko tudi mi pozitivno vplivamo naprej. Na druge, na svet okoli nas. Da se znamo postaviti proti krivicam, za šibkejše in pomagati, ko je treba. Tega ne delamo z izgovori in jamranjem," je še zapisala.

"Vse se da, če se hoče"

"Vse se da, če se hoče. V to trdno verjamem. Če imaš pred sabo cilj in vizijo, samo greš. Moj je od nekdaj, kako ljudem in tudi sebi pomagati doseči svoj potencial ter postati boljši, prepoznati zlo, se od njega ograditi, presekati negativne misli, predelati travmo in omejujoče vzorce iz otroštva ter živeti opolnomočeno in v skladu s svojimi notranjimi vrednotami," je še zapisala Gorenc in dodala, da je skozi študij dobila globlji vpogled v tisto, kar je očem skrito.

Pojasnila tudi, kaj je pridobila s študijem psihologije

"Čeprav se tega ne zavedamo, je podzavest tista, ki kroji večino našega delovanja. Ja, možgani so čudo! Kaj vse so pripravljeni narediti za preživetje. Dobra stvar je, da se jih da zavestno naučiti prelisičiti," je zapisala Gorenc in dodala, da nam "nobena titula namreč ne bo nikdar nadomestila človeškega odnosa, empatije in srčnosti, ki bi morala biti vedno tisto prvo, ko sprejemamo odločitve".

Oglejte si še:

Hren in Fras thumb
Trendi Ločila sta se znana slovenska glasbenica in podjetnik, ki je letos vstopil v politiko
Franc Jager
Trendi Franc Jager se je poročil: Nikoli ni prepozno
Tadeja Plestenjak
Trendi Tadeja Plestenjak se je oglasila prvič po poroki
Spotkast Tomaž Vesel
Trendi Tomaž Vesel bo TV-voditelj
psihologija diploma uspeh osebni trener Nataša Gorenc trenerka fitnes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.