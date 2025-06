Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke ter ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, so s sklada zapisali v sporočilu za javnost.

Dodeli se najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje. Vlagatelji morajo poleg vsaj enega ustreznega izjemnega dosežka izkazovati tudi ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo. Podrobnejši podatki o pogojih so opredeljeni v razpisu.

Rok za vložitev vlog bo za dijake od petka, 1. avgusta, do torka, 30. septembra, za študente pa od petka, 1. avgusta, do četrtka, 30. oktobra.

Višina štipendije za dijake znaša 150,96 evra, za študente pa 176,12 evra. Ob tem je mogoče pridobiti še dodatek za bivanje v višini 100,64 evra in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 62,90 evra. Vlagatelji lahko od leta 2024 poleg Zoisove prejemajo tudi državno štipendijo, so dodali na skladu.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo že pridobili in v šolskem oziroma študijskem letu 2025/2026 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije oddati najkasneje do konca tekočega šolskega oziroma študijskega leta. Dijaki jo morajo tako oddati do 31. avgusta, študentje pa do 30. septembra, če želijo štipendijo neprekinjeno prejemati, so navedli.

Vloga za nadaljnje prejemanje štipendije je dostopna na spletni strani sklada. Tudi letos je vlogo mogoče oddati elektronsko, so dodali. Vrednost razpisa je 3,5 milijona evrov. Foto: Matic Prevc/STA