Z nožem zabodli voznika avtobusa

V središču Zagreba se je danes zjutraj zgodil napad na voznika mestnega avtobusa. Moški je bil poškodovan in prepeljan v bolnišnico v Zagreb, poroča portal Index.hr.

Napad se je zgodil na obračališču Kozari Bok. Po prvih neuradnih informacijah je napadeni moški voznik avtobusa ZET. Napaden je bil z nožem. Domnevno ga je napadel eden od potnikov.

"Imamo prijavo o poškodovanem moškem. V KBC Zagreb so mu nudili zdravniško pomoč," je za Index povedala zagrebška policija, ki je prijavo o dogodku prejela okoli 6.15.

Napad je potrdil tudi prevoznik ZET. "Voznika avtobusne linije 225 so okoli 6.25 zjutraj napadli na delovnem mestu v krožišču Kozari Bok in ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Napad na našega zaposlenega ostro obsojamo. Okoliščin tega nesrečnega, nesprejemljivega in neželenega dogodka trenutno ne moremo komentirati, ker policija primer še preiskuje," so sporočili iz ZET.