Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
10.58

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
policija Zagreb voznik napad avtobus

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 10.58

3 minute

Z nožem zabodli voznika avtobusa

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
LPP Mercedes električni avtobus | Voznik je bil napaden na obračališču. | Foto Aleš Beno

Voznik je bil napaden na obračališču.

Foto: Aleš Beno

V središču Zagreba se je danes zjutraj zgodil napad na voznika mestnega avtobusa. Moški je bil poškodovan in prepeljan v bolnišnico v Zagreb, poroča portal Index.hr.

Napad se je zgodil na obračališču Kozari Bok. Po prvih neuradnih informacijah je napadeni moški voznik avtobusa ZET. Napaden je bil z nožem. Domnevno ga je napadel eden od potnikov.

"Imamo prijavo o poškodovanem moškem. V KBC Zagreb so mu nudili zdravniško pomoč," je za Index povedala zagrebška policija, ki je prijavo o dogodku prejela okoli 6.15.

Napad je potrdil tudi prevoznik ZET. "Voznika avtobusne linije 225 so okoli 6.25 zjutraj napadli na delovnem mestu v krožišču Kozari Bok in ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Napad na našega zaposlenega ostro obsojamo. Okoliščin tega nesrečnega, nesprejemljivega in neželenega dogodka trenutno ne moremo komentirati, ker policija primer še preiskuje," so sporočili iz ZET.

Šakal
Novice Na območju Lokavca žensko ugriznil šakal
Francoski buldog
Novice Želela rešiti svojega psa in nastradala

policija Zagreb voznik napad avtobus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.