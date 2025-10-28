Nemški košarkar pred obračunom s prvaki opozoril na napake proti Lakersom

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu pet tekem. Prvaki Oklahome City Thunder bodo svojo peto zaporedno zmago v novi sezoni iskali proti Sacramento Kings. Milwaukee Bucks se bodo pomerili z New York Knicks, Golden State Warriors pa bodo pričakali Los Angeles Clippers.

Sacramento se bo s prvaki, Oklahomo City Thunderjem, srečal po nedeljskem porazu proti Lakersom s 120:127, v katerem so Kingsi zadeli 28 prostih metov manj kot Los Angeles. "Moramo se bolj potruditi, da ne bomo delali prekrškov pri metu," je opozoril MVP lanskega Eurobasketa Dennis Schröder.

Kralji ogromno stavijo na Zacha LaVina, ki je na vsaki od treh tekem Sacramenta dosegel vsaj 30 točk. "Zach igra na res, res visoki ravni," je dejal trener Kingsov Doug Christie.

To bo prva od treh tekem med Oklahoma Cityjem in Sacramentom v tej sezoni, vse tri pa bodo v prvem mesecu. Oklahoma City je v prejšnji sezoni zmagala na dveh od treh srečanj.

Liga NBA, 28. oktober

