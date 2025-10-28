Spektakel Reavesa brez nagrade: Portland utišal Los Angeles, Dončić na stranskem tiru

Los Angeles Lakersi so tudi drugo tekmo zapored igrali brez poškodovanega Luke Dončića in pred domačimi navijači doživeli poraz. S 122:108 so bili boljši igralci Portland Trailblazersov. Kljub še eni izjemni predstavi Austina Reavesa, ki je po 51 točkah na prejšnji tekmi proti Sacramentu tokrat dosegel 41 točk, je bil to večer brez nagrade za domače navijače. Lakersi so po uvodnih štirih tekmah pri polovičnem izkupičku (2:2), Dončić, ki okreva po poškodbi prsta in noge, pa naj ne bi bil več dolgo odsoten s parketa. Navijači so v Dallasu spremljali dramo, po kateri so prvaki Oklahome City Thunder v zaključku dosegli četrto zmago in Mavericksom zadali že tretji poraz.

Los Angeles Lakers : Portland Trailblazers 108:122 (24:28, 51:57, 77:89) Reaves 41, 5 as., 4 sk., 8 izg. žog, Ayton 8 sk., Hachimura in Knecht 16, Vanderbilt 14; Avdija 25, Holiday 24, Grant 22

Brez prvokategornikov Luke Dončića, LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta – manjkali so tudi Adou Thiero, Maxi Kleber in Jaxson Hayes – so se košarkarji Los Angeles Lakersov v 24 urah drugič podali v boj. Tokrat so jim nasproti stali igralci Portlanda, ki so imeli jasno nalogo: ustaviti vročega Austina Reavesa.

Branilec Lakersov je dan prej na gostovanju pri Sacramentu za zmago prispeval kar 51 točk, vroč pa je bil tudi tokrat – dvoboj je končal pri 41 točkah. A tokrat njegova odlična strelsko-napadalna predstava ni zadostovala za novo zmago moštva iz Kalifornije, ki je po štirih tekmah sezone pri polovičnem izkupičku (2:2).

Izraelski reprezentant Avdija in Holiday trn v peti

Prvi koš na tekmi je dosegel prav Reaves, z njim pa so Lakersi večino prve četrtine nadzorovali potek igre. V zaključku prvega dela so gostje z delnim izidom 5:0 prešli v vodstvo z rezultatom 28:24, ki ga je s trojko postavil razpoloženi Jrue Holiday – skupaj 24 točk.

Vrhunci tekme med LA Lakersi in Portlandom

Padec zbranosti domačih se je zgodil sredi druge četrtine, ko so pri vodstvu 38:37 zapravili prednost, čeprav je naveza Reaves – Deandre Ayton delovala učinkovito. Po delnem izidu 9:0 so Blazersi hitro nagnili tehtnico na svojo stran in vodstva od takrat niso več izpustili. Ob polčasu so imeli prednost 57:51, potem ko je dva prosta meta zadel izraelski reprezentant Deni Avdija, ki se je lahko pohvalil s 25 točkami.

Padec v tretji četrtini

V tretji četrtini domači košarkarji niso našli pravega odgovora. Portland je prek Holidaya prvič povedel z dvomestno razliko (65:53), nato pa je vroči Avdija s petimi zaporednimi točkami povišal naskok na 73:58. Lakersi so se najbolj približali pri 77:84, ko je bil uspešen rezervist Nick Smith Jr.

Austin Reaves in njegovih 41 točk

Holiday je z zadnjim metom postavil izid tretje četrtine (89:77), v začetku zadnje pa z dvema trojkama poskrbel za najvišje vodstvo Portlanda (97:79). Domačim ni uspelo preobrniti poteka tekme niti z novo odlično predstavo Reavesa, ki je po 51 točkah proti Sacramentu tokrat končal pri 41, a ostal brez prave pomoči soigralcev. Manjkali so trije prvokategorniki in tudi energični rezervni center Hayes, kar se je močno poznalo v rotaciji trenerja J. J. Redicka.

Dončić naj ne bi potreboval daljšega okrevanja

In kdaj bo Luka Dončić spet na delu? Slovenski košarkarski virtuoz se je poškodoval na tekmi proti Minnesoti, v njegovem zdravstvenem kartonu pa sta zapisani poškodbi prsta in kolena.

Luka Dončić je izpustil drugo tekmo zapored. Foto: Reuters

Čeprav je tekmo odigral do konca, se je zdravniška služba odločila, da bo z njim ravnala previdno. Ponovni pregled ga čaka čez slab teden dni, pri čemer so v taboru Lakersov optimistični, da ne bo potreboval daljšega okrevanja od prvotno predvidenega, poroča Dave McMenamin (ESPN).

LA Lakerse zdaj čakata dve težki gostovanji. V noči na četrtek se bodo drugič letos pomerili z Minnesoto, v noči na soboto pa bodo gostovali še pri Memphis Grizzlies.

Drama v Dallasu, prvaki ostajajo neporaženi, prvi izbor Flagg neprepoznaven

Isaiah Hartenstein je dosegel 16 točk in 12 skokov ter bil končni junak prvakov Oklahome City Thunder na gostovanju pri Dallasu. Mavericksi so v zadnjo četrtino vstopili z velikanskim zaostankom 18 točk (69:87), a so po nori partiji 54 sekund pred koncem prišli na vsega točko zaostanka (94:95), ko je bil učinkovit D'Angelo Russell. Ko se je pričakovalo, da bo lanski MVP Shai Gilgeous Alexander prevzel vajeti v svoje roke, je četrto zaporedno točko za goste 33 sekund pred iztekom igralnega časa dosegel prav center Hartenstein, zmago s 101:94 pa sta nato z zadetima prostima metoma potrdila Shain in Chet Holmgren.

Najboljši strelec Oklahome je bil Shai Gilgeous-Alexander s 23 točkami, Chet Holmgren pa je dodal 18 točk, 11 skokov in štiri blokade.

Pri domačih Dallas Mavericksih je izstopal Anthony Davis s 26 točkami in 11 skoki, a to ni bilo dovolj, da bi preprečil že tretji poraz na začetku sezone, čeprav so vse štiri tekme odigrali doma.

Prvi izbor letošnjega nabora Cooper Flagg je imel najslabši večer do zdaj. Dosegel je skromni dve točki (met 1/9), potem ko si je že ob prvem napadu tekme poškodoval levo ramo.

