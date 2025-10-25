Jokićevi po prvo zmago, prvaki končno brez podaljška?

Po pestri noči na soboto, v kateri smo spremljali kar 12 srečanj in novo maestralno partijo Luke Dončića ob prvi zmagi Los Angeles Lakers v novi sezoni lige NBA, bo noč na nedeljo nekoliko mirnejša, saj ponuja le pet srečanj. Na delu bodo med drugim tudi Denver Nuggets na čelu z Nikolo Jokićem, k je sezono otvoril v svojem slogu, s trojnim dvojčkom na prvi tekmi, ki pa se ni izšla v korist njegovega moštva.

Nuggets se bodo po uvodnem porazu po podaljšku pri Golden Statu tokrat prvič predstavili domačim navijačem v Ball Areni. Poleg Jokića, ki je že na samem uvodu blestel, je na prvem srečanju izstopal tudi Aaron Gordon, ki se je zaustavil pri kar 50 točkah, a tudi to ni bilo dovolj, da bi se z zahtevnega gostovanja pri Stephu Curryju (zadel je izjemno trojko za podaljšek) in druščini vrnili z zmago. Tokrat jim bodo nasproti stala Sonca iz Phoenixa, ki so odigrala že dve srečanji, zaenkrat pa so pri polovičnem izkupičku.

Ve skupaj se bo sicer ob enih zjutraj začelo v Orlandu, kamor prihajajo čikaški biki, le pol ure kasneje pa bodo tretjič v sezoni na delu tudi aktualni prvaki iz Oklahome, ki so v prvih dveh tekmah obakrat slavili po dveh podaljških. Prav tako ob poldrugi uri zjutraj se bosta udarila Philadelphia in Charlotte, pred dvobojem v Denverju, ki bo na sporedu ob treh zjutraj, pa se bosta na parket podala še Memphis in Indiana.

Luka Dončić in Los Angeles Lakers bodo tretjič na delu v noči na ponedeljek, ko odhajajo na gostovanje k Sacramentu.

