Fantastični Luka Dončić pričaral prvo zmago, novo razočaranje za Dallas

Košarkarji Los Angeles Lakers so na krilih izjemnega Luke Dončića prišli do svoje prve zmage v novi sezoni. Lakers so na domačem parketu s 128:110 nadigrali Minnesoto Timberwolves in se ji tako na nek način oddolžili za poraz v lanskem prvem krogu končnice. Fantastična predstava je za Luko Dončićem, ki je dosegel 49 točk, enajst skokov in osem asistenc. Manj uspešen je bil Slovenčev bivši klub, Dallas Mavericks, ki je izgubil še drugič v sezoni, potem ko je s 107:117 klonil proti sicer skromnim Washington Wizards.

Los Angeles Lakers : Minnesota Timberwolves 128:110 Strelci: Dončić 49 (11 sk., 8 as.), Reaves 25 (7 sk, 11 as.), Hachimura 23, Ayton 15 (8 sk.); Edwards 31, Randle 26 (9 sk.), DiVincenzo 13.

Učinek Luke Dončića: 49 točk (9/11 za 2, 5/12 za 3, 16/19 prosti meti), 11 sk., 8 as., 3 izg. žoge v 34:55

Pred obračunom v Crypto.com Areni so se misli mnogi košarkarskih navdušencev vrnile k lanski sezoni in prvemu krogu končnice, v kateri je Minnesota s 4:1 izločila Los Angeles Lakers in jim prizadejala pošteno zaušnico. Trener Lakersov J. J. Redick je pred srečanjem spregovoril tudi o tem in prevzel odgovornost za (pre)zgodnji izpad Lakersov iz končnice. V pogovoru za ESPN je glavni trener Lakersov priznal, da je po izpadu najbolj obžaloval, kako je vodil priprave ekipe po tem, ko si je zagotovil tretje mesto v zahodni konferenci.

"Najbolj mi je žal tega, da bi zdaj od trenutka, ko smo si proti Houstonu zagotovili tretje mesto, do prve tekme doma ves teden pripravil drugače," je povedal. Poudaril je, da je bila želja velika, a da so bili v njej preveč nekonsistentni. "Gledal sem tekme iz tiste serije in veliko fantov je igralo res na vso moč, a ne ves čas. In zdaj moramo zgraditi rutino, da bomo tako igrali vsako noč," je še dodal Redick, ki je na drugi tekmi v sezoni dobil želeno. Lakers so se namreč po slabši prvi četrtini v nadaljevanju, predvsem v drugem polčasu razleteli po parketu in povsem razorožili Minnesoto, ki je izgubila prvič v sezoni.

Slovenec je bil vnovič fantastičen. Foto: Guliverimage

Blestel je slovenski as Luka Dončić, ki je srečanje končal pri 49 točkah, od tega je zadel pet trojk, enajstih skokih in osmih asistencah, ob visokem vodstvu pa se je lahko nasmejan že nekaj minut pred koncem usedel na klop, kjer mu je za fantastično predstavo s stiskom roke čestital tudi LeBron James, ki še nekaj časa ne bo mogel pomagati svoji ekipi. Manjkali so tudi Maxi Kleber, Adou Thiero in Jaxson Hayes, ki ima težave s kolenom, medtem ko sta Dončić in Austin Reaves po težavah na prvi tekmi stisnila zobe, na drugi strani je po problemih s hrbtom enako storil Anthony Edwards, ki pa je srečanje končal s kislim izrazom na obrazu.

Dončić v prvi četrtini Lakerse držal nad gladino

Trener Redick je že pred srečanjem napovedal, da bo uporabil enako začetno peterko kot na srečanju z Golden Statom. Na parketu so se tako na uvodu znašli Dončić, Austin Reaves, Rui Hachimura, Gabe Vincent in Deandre Ayton. Srečanje se je začelo po notah Minnesote, ki je hitro povedla s 6:0, za Lakers pa je prvih sedem točk nato dosegel Dončić, ki je zaostanek znižal na 7:10. A Timberwolves so bili razpoloženi, ob porozni obrambi Lakersov, pa je le po le slabih petih minutah in pol tekme po trojki Anthonyja Edwardsa Minnesota vodila že s 26:15.

Po minuti odmora na zahtevo Redicka so Lakersi nekoliko dodali na plin, no, svojo ekipo je pričakovano na igrišču reševal Dončić, ki je tri minute in pol pred koncem prve četrtine dosegel že svojo 14. točko na tekmi in Jezernike približal na 27:30. Njegova bera se je 35 sekund pred koncem prve četrtine, ko se je povsem izmučen usedel na klop, ustavila pri kar 23 točkah (4/7 za 3), Dončić je zadeval iz vseh položajih, kljub agresivni igri, ki je pogosto segla čez mejo osebne napake, pa Minnesota zanj ni našla rešitve. Gostje so sicer prvih dvanajst minut dobili s 40:36, Edwards je na drugi strani prispeval 14 točk.

Lakers do izenačenja in vodstva

Tudi na začetku druge četrtine je Dončić dobil nekaj dodatnega počitka, medtem ko se je zdravstvena služba Lakersov ukvarjala z njegovim bolečo levo roko. Poleg Slovenca je na drugi strani nekaj premora dobil tudi Edwards, Lakers pa so na parketu skušali ujeti priključek z gostujočo zasedbo. Pri zaostanku z 42:45 si je tehnično napako prislužil Redick, ki je sarkastično zaploskal delu sodniške trojice. Po trojki Reavesa so Lakers slabih sedem minut pred koncem prvega polčas prvič po začetnih 0:0 izenačili na 52:52.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 32 točk. Foto: Guliverimage

Nato se je v igro vrnil tudi Dončić, Minnesota pa je vnovič pobegnila, dokler ni slabi dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa s trojko rezultat poravnal Marcus Smart (61:61). Tik pred koncem je slovenski as s črte prostih metov svojo zasedbo popeljal do prvega vodstva na tekmi (65:63). Slovenec je skupno dosegel zadnjih sedem točk v drugi četrtini, Lakers pa so ob delnem izidu 16:5 prvi polčas končali z vodstvom z 68:63.

Razigrala sta se Reaves in Hachimura

Trener Lakersov je po porazu na prvi tekmi opozoril predvsem na igro v tretji četrtini. "Trend, ki ga vidim, je, da smo še naprej grozna ekipa v tretji četrtini. Moramo premisliti nekatere stvari, gre za dvosmeren proces z igralci. Kaj potrebujejo ob polčasu, da bodo pripravljeni igrati? Enostavno niso pripravljeni na začetku tretjega dela," je pred srečanjem tarnal Redick, ki je na obračunu z Minnesoto dobil pravo reakcijo s strani svojih košarkarjev.

Austin Reaves je krmaril barko Lakersov v tretji četrtini. Foto: Guliverimage

Domači so namreč tretji del obračuna začeli tam, kjer so ga končali in po zabijanju Ruija Hachimure povedli s 76:68. Tudi v nadaljevanju so Lakers igrali kot prerojeni, dobre tri minute in pol pred koncem tretje četrtine je Reaves s polaganjem poskrbel za prvo dvomestno vodstvo domače zasedbe v Crypto.com Areni (97:86). Razigral se je predvsem Reaves, svoje je dodal tudi Hachimura, tako da je LD77 dobil nekaj zasluženega počitka. Lakersi so tako po treh četrtinah vodili s 108:94, potem ko so tretji del obračuna dobili s 40:31.

Dončić celo "zabil" in se široko nasmejal

Izjemna kolektivna predstava in moštveni duh so krasile igro Lakersov tudi v zadnji četrtini. Nekaj več kot osem minut pred koncem je Dončić s trojko in svojo 45. točko na srečanju še z nekakšnim "poplesavanjem" na noge spravil celotno klop v Crypto.com areni, strateg Minnesote Chris Finch pa je ob zaostanku svoje ekipe z 98:117 lahko le nemočno pokazal na minuto odmora. Nekajkrat je z uigranim zaključkom navdušila tudi naveza Dončić - Ayton, ki je s pridom izkoriščal asistence slovenskega asa.

Lakersi so tudi v nadaljevanju navduševali s svojo predstavo in se v prvi vrsti zabavali na parketu. Slabih pet minut in pol pred koncem je ob asistenci Reavesa Dončić z velikim nasmehom žogo nežno zabil skozi obroč in si prislužil ovacije občinstva in tudi čestitko LeBrona Jamesa, ki se je lahko le čudil izjemni predstavi Slovenca, ki je nato unovčil še dodaten prosti met za vodstvo s 126:102.

Slovenski as se je ob visokem vodstvu tri minute pred koncem ob skandiranju "MVP, MVP!" prešerno razpoložen usedel na klop. Lakers so na koncu slavili s 128:110, unovčili so skoraj 60 odstotkov metov iz igre (nasprotnik 46,6%), dobro pa so atletski in močni zasedbi Minnesote parirali tudi v skoku (44:46). Poleg Dončića, ki je postal prvi član LA Lakers, ki je v novi sezoni na dveh zaporednih tekmah dosegel več kot 40 točk, je pri Lakersih odlično partijo prikazal Reaves s 25 točkami, sedmimi skoki in enajstimi asistencami, velik kos k zmagi je dodal tudi Hachimura s 23 točkami, Ayton pa je 15 točkam dodal osem skokov. Za Minnesoto je Edwards dosegel 31 točk, Julius Randle je ob devetih skokih dosegel 26 točk.

Naslednja tekma LA Lakers čaka že v noči na ponedeljek, ko bodo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času gostovali pri Sacramento Kings.

Anthony Davis je vpisal dvojni dvojček. Foto: Reuters

Drugi poraz v sezoni so zabeležili Dallas Mavericks, ki so s 107:117 izgubili s sicer skromnimi Washington Wizards. Mavericks so sicer srečanje odlično odprli, vodili tudi s 23:9, a je Washington hitro ujel priključek in do polčasa prešel v vodstvo z 58:52. Prednost je nato v drugem polčasu znašala tudi 17 točk, Dallas pa v zaključku ni zmogel do preobrata in doživel še drugi poraz.

Zasedba Jasona Kidda je izgubila kar 21 žog, ob porazu pa ni pomagalo niti 27 točk in 13 skokov Anthonyja Davisa, novinec Cooper Flagg je ob metu iz igre 6/14 dosegel 18 točk, prav toliko jih je ob devetih skokih dosegel tudi P. J. Washington. To so bili tudi edini košarkarji, ki so dosegli dvomestno število točk. Za Washington je Kyshawn George prispeval 34 točk in enajst skokov.

Dvajset skokov Antetokounmpa, poraz Duranta

Giannis Antetokounmpo je ob zmagi Milwaukeeja nad Torontom (122:116) dosegel 31 točk in kar dvajset skokov. New York Knicks so s 105:95 ugnali Boston Celtics, Jalen Brunson je prispeval 31 točk, Karl-Anthony Towns pa je 26 točkam dodal 13 skokov.

Houstunu proti Detroitu pa ni pomagalo niti 37 točk Kevina Duranta, saj so Pistons v gosteh slavili s 115:111. Cade Cunnigham je 21 točkam dodal sedem skokov in devet asistenc. Podaljšek pa je odločil srečanje New Orleans Pelican in San Antonio Spurs, ki so na koncu slavili s 120:116. Dvanajst sekund pred koncem rednega dela je le en prosti met za New Orleans unovčil Zion Williamson (27 točk, 10 skokov), tekma pa se je nato prevesila v podaljšek, ki je pripadel gostom. Victor Wembanyama je 29 točkam dodal enajst skokov in devet blokad.

Victor Wembanyama je s San Antonio Spurs po dveh tekmah pri dveh zmagah. Foto: Guliverimage

Prvi poraz v sezoni so doživeli Golden State Warriors, ki so na prvem obračunu zaustavili Lakerse. Tokrat so Bojevniki morali priznati premoč Portland Trail Blazers (119:139), ki jih po veliki aferi, ki v teh dneh pretresa ligo NBA, in suspenzu trenerja Chaunceyja Billupsa vodi Tiago Splitter. Kar osem košarkarjev pri Portlandu je bilo dvomestnih, najbolj učinkovit je bil Deni Avdiija s 26, na drugi strani je Stephen Curry za Golden State prispeval 35 točk.

Liga NBA, 24. oktober:

Lestvica:

