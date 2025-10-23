Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
R. Sp.

Navijači v dresih Luke Dončića zaradi napisa na plakatu izgnani iz dvorane

Dallas Mavericks, Cooper Flagg | Dallas je na prvi tekmi visoko izgubil. | Foto Reuters

Dallas je na prvi tekmi visoko izgubil.

Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks so na svoji uvodni tekmi sezone lige NBA s kar 92:125 izgubili proti San Antonio Spurs, kar zagotovo ni prineslo optimizma in dobre volje med navijače zasedbe Dallasa. Mnogi od teh prav tako še niso preboleli menjave Luke Dončića k ekipi Los Angeles Lakers, kar so jasno pokazali tudi na tekmi v American Airlines areni.

V drugi polovici lanske sezone praktično ni minila tekma, na kateri se v Dallasu ne bi oglasilo vsaj nekaj navijačev, ki so skandirali in zahtevali takojšnjo odpustitev generalnega direktorja Mavericksov Nica Harrisona, ki je imel glavno vlogo pri menjavi Luke Dončića z ekipo Los Angeles Lakers. Čeprav je nastopila nova sezona in je Dallas v njo vstopil v nekoliko spremenjeni zasedbi v prvi vrsti s prvim izborom nabora, Cooperjem Flaggom, pa mnogi še niso pozabili februarskega dogajanja.

Tudi na prvi tekmi sezone v Dallasu tako ni manjkalo navijačev v Dallasovih dresih Luke Dončića. Eden izmed njih je visoko v zrak držal tudi napis "Fire Nico" (Odpustite Nica, op. p.), zaradi plakata pa je moral ob spremstvu varnostne službe zapustiti American Airlines Center. Posnetek je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih.

Pri košarkarjih San Antonia je bil sicer neustavljiv Victor Wembanyama, ki je dosegel 40 točk. Mladi francoski center je iz igre zadel 15 od 21 metov, 40 točkam pa je dodal še 15 skokov in tri blokade. Stephon Castle je dodal 22 točk, medtem ko je pri Dallasu prav tako 22 točk vključno s 13 skoki dosegel Anthony Davis (7/22 iz igre). Novinec Flagg je ob slabšem metu iz igre (4/13) dosegel deset točk in pobral še deset skokov. Dallas zaradi hude poškodbe kolena iz prejšnje sezone vsaj do januarja ne bo mogel računati na Kyrieja Irvinga.

