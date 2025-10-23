Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 10. 2025,
15.52

Nov veliki škandal v ligi NBA: Chauncey Billups aretiran

Chauncey Billups | Chauncey Billups je kot košarkar leta 2004 osvojil šampionski prstan. | Foto Reuters

Chauncey Billups je kot košarkar leta 2004 osvojil šampionski prstan.

Foto: Reuters

Liga NBA se ob boku začetka nove sezone sooča z novim škandalom. ESPN namreč poroča, da sta bila branilec Miami Heat Terry Rozier in trener Portland Trail Blazersov Chauncey Billups aretirana v povezavi z zvezno preiskavo o športnih stavah in nezakonitem igranju iger na srečo, a dogodka nista povezana.

Pri Rozierju so v več državah stavnice zaznale povečano stavljenje na njegove napovedi (točke, skoki, podaje) v določeni tekmi marca 2023. Na tej tekmi je 31-letni Rozier zapustil igro že po desetih minutah, kot razlog pa navedel poškodbo stopala. Rozier je bil v sredo zvečer v dresu svoje ekipe, ko je Miami igral proti Orlandu Magic v uvodni tekmi sezone, čeprav ni dobil priložnosti za igro. Aretirali so ga zgodaj zjutraj v četrtek v Orlandu, ekipa Miami Heat pa za zdaj ni komentirala dogajanja.

Terry Rozier | Foto: Guliverimage Terry Rozier Foto: Guliverimage

Chauncey Billups, član Dvorane slavnih 2024, pa je bil are­tiran v Oregonu v sredo zvečer, potem ko je njegova ekipa Portland Trail Blazers, ki jo vodi kot glavni trener, izgubila prvo tekmo sezone NBA. Po navedbah virov iz organov pregona, ki so jih pridobili pri ABC News, je bil 49-letni Billups aretiran zaradi sodelovanja v "nezakoniti poker operaciji, povezani z mafijo." Tudi drugi mediji so potrdili, da je aretacija povezana z domnevnimi nezakonitimi igrami na srečo. To odpira povsem nove vidike problema, saj so te lahko znak več vrst nepravilnosti pri igrah na srečo, poroča ESPN.

49-letni Billups, nekdanji košarkarski zvezdnik in petkratni udeleženec tekme All-Star, ki je igral za osem ekip NBA, največ uspeha pa je dosegel pri Detroit Pistons, je bil leta 2024 sprejet v Dvorano slavnih. Kot igralec je samo s plačo zaslužil 106 milijonov dolarjev. Svojo trenersko kariero je leta 2020 začel kot pomočnik pri Los Angeles Clippers, od leta 2021 pa je glavni trener Portlanda, aprila je podaljšal sodelovanje do sezone 2028/29.

Liga NBA za zdaj na dogajanje še ni podala uradnega komentarja. 

