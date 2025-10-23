V Indianapolisu ponovitev zadnjega dejanja, prvič v ogenj tudi Jokić

V noči na petek bosta v ligi NBA na sporedu le dve tekmi. Branilci naslova Oklahoma City Thunder bodo v ponovitvi lanskega finala gostovali pri Indiana Pacers, Golden State Warriors pa po zmagi nad Los Angeles Lakers čaka obračun z Denver Nuggets z Nikolo Jokićem, ki se bodo predstavili prvič v sezoni.

Še kako živ je spomin na konec lanske sezone, ko so novi prvaki lige NBA postali košarkarji Oklahoma City Thunder. Ti so v odločilni sedmi tekmi finala – prvič po letu 2016 se je o najboljšem v ligi NBA odločalo na tekmi vseh tekem – izkoristili prednost domačega parketa in se z zmago nad Indiana Pacers zapisali v zgodovino franšize. Zdaj ekipi čaka ponovitev finala, a z veliko spremembo, saj pri Indiani ne morejo računati na poškodovanega Tyresa Haliburtona, ki si je ravno na zadnji tekmi lanske sezone strgal Ahilovo tetivo. OKC so na prvi tekmi sezone po podaljšku ugnali Houston, za Indiano pa bo to prvi obračun.

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na soboto, ko jih ob 4. uri po slovenskem času čaka srečanje z Minnesoto Timberwolves.

