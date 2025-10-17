Petek, 17. 10. 2025, 7.00
22 ur, 28 minut
Slikaj račun in osvoji Darilno kartico Supernova!
Če še ne uporabljaš aplikacije SuperClub, je zdaj pravi trenutek, da se pridružiš! Začenja se velika nagradna igra, v kateri sodeluješ že s preprostim slikanjem računa iz Supernove in osvojiš Darilno kartico Supernova! Povsem brez zapletenih pravil.
Kaj je SuperClub?
SuperClub je nova mobilna aplikacija nakupovalnih centrov Supernova, ki tvojim obiskom dodaja vrednost. Z vsakim nakupom, obiskom ali sodelovanjem na dogodkih zbiraš točke zvestobe, ki jih lahko zamenjaš za ekskluzivne ugodnosti, darila in Darilne kartice Supernova.
Točke se nabirajo na več načinov:
- slikaj račun iz Supernove (vsak prinese 30 točk, ne glede na vrednost nakupa),
- opravi »check-in« ob obisku centra,
- odkleni bonus točke s QR kodo na dogodkih,
- povabi prijatelje in pridobi dodatne točke,
- čakajo te tudi rojstnodnevne točke in nagradne igre v sami aplikaciji!
Aplikacija vedno prinaša najnovejše informacije o dogajanju in akcijah v Supernovi, zato je SuperClub tvoj nov nepogrešljiv spremljevalec pri vsakem nakupovalnem obisku.
Več o aplikaciji najdeš na spletni strani.
Velika nagradna igra: pet tisoč € Darilnih kartic Supernova
Med 6. oktobrom in 2. novembrom 2025 v aplikaciji SuperClub poteka nagradna igra, v kateri bo razdeljenih kar pet tisoč € v Darilnih karticah Supernova! Sodeluješ lahko v nekaj sekundah:
- v aplikaciji SuperClub slikaj vsaj en račun iz trgovine ali lokala v Supernovi,
- na prvi strani aplikacije klikni povezavo za sodelovanje,
- izpolni podatke in že si v žrebu za nagrade!
Naročnik oglasnega sporočila je SUPERNOVA MARKETING D.O.O.