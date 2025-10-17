Slikaj račun in osvoji Darilno kartico Supernova!

Če še ne uporabljaš aplikacije SuperClub , je zdaj pravi trenutek, da se pridružiš! Začenja se velika nagradna igra , v kateri sodeluješ že s preprostim slikanjem računa iz Supernove in osvojiš Darilno kartico Supernova ! Povsem brez zapletenih pravil.

Kaj je SuperClub?

SuperClub je nova mobilna aplikacija nakupovalnih centrov Supernova, ki tvojim obiskom dodaja vrednost. Z vsakim nakupom, obiskom ali sodelovanjem na dogodkih zbiraš točke zvestobe, ki jih lahko zamenjaš za ekskluzivne ugodnosti, darila in Darilne kartice Supernova.

Točke se nabirajo na več načinov: slikaj račun iz Supernove (vsak prinese 30 točk, ne glede na vrednost nakupa),

opravi »check-in« ob obisku centra,

odkleni bonus točke s QR kodo na dogodkih,

povabi prijatelje in pridobi dodatne točke,

čakajo te tudi rojstnodnevne točke in nagradne igre v sami aplikaciji!

Aplikacija vedno prinaša najnovejše informacije o dogajanju in akcijah v Supernovi, zato je SuperClub tvoj nov nepogrešljiv spremljevalec pri vsakem nakupovalnem obisku.

Več o aplikaciji najdeš na spletni strani.

Velika nagradna igra: pet tisoč € Darilnih kartic Supernova

Med 6. oktobrom in 2. novembrom 2025 v aplikaciji SuperClub poteka nagradna igra, v kateri bo razdeljenih kar pet tisoč € v Darilnih karticah Supernova! Sodeluješ lahko v nekaj sekundah:

v aplikaciji SuperClub slikaj vsaj en račun iz trgovine ali lokala v Supernovi, na prvi strani aplikacije klikni povezavo za sodelovanje, izpolni podatke in že si v žrebu za nagrade!

Če aplikacije še nimaš, si jo brezplačno prenesi iz Google Play ali App Store in jo poišči pod imenom Supernova SuperClub. Ne zamudi priložnosti, da ti tvoj naslednji nakup prinese Darilno kartico Supernova!

