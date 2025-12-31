Pogum, empatija in spoštovanje sočloveka ter mir v svetu in pri nas so glavne želje slovenskih politikov, ki so nam jih zaupali pred začetkom novega leta. Zaradi številnih vojn so mnogi izpostavili strah pred zaostritvijo konfliktov in željo, da bi v svetu zavladal mir. Na osebni ravni pa si želijo predvsem zdravja, poslovnih in zasebnih uspehov ter da bi ostali zvesti samim sebi.

Foto: STA Želja po miru se sliši preprosta, a je v resnici najzahtevnejša



Predsednica republike si za Slovenijo želi pametnih odločitev, spoštljivega dialoga, več medsebojnega posluha in manj razdeljenosti. Verjame, da smo kot družba sposobni stopiti korak naprej, ko si priznamo, da nas povezuje več, kot nas ločuje. Za svet si želi predvsem miru: "Ta želja se morda sliši preprosta, a je v resnici najzahtevnejša. Naj bo leto 2026 leto, v katerem bomo živeli z več sočutja, manj sovraštva in več poguma. Poguma za prave, humane odločitve." Zase pa si predsednica Nataša Pirc Musar želi predvsem zdravja, energije in modrosti, to so, kot pravi, tri stvari, ki jih v tem poklicu najbolj potrebuješ. Predsednica republike si za Slovenijo želi pametnih odločitev, spoštljivega dialoga, več medsebojnega posluha in manj razdeljenosti. Verjame, da smo kot družba sposobni stopiti korak naprej, ko si priznamo, da nas povezuje več, kot nas ločuje. Za svet si želi predvsem miru: "Ta želja se morda sliši preprosta, a je v resnici najzahtevnejša. Naj bo leto 2026 leto, v katerem bomo živeli z več sočutja, manj sovraštva in več poguma. Poguma za prave, humane odločitve." Zase pa si predsednicaželi predvsem zdravja, energije in modrosti, to so, kot pravi, tri stvari, ki jih v tem poklicu najbolj potrebuješ.

Foto: Bojan Puhek Za svet ima minister samo eno željo



Za ministra Simona Maljevca bo začetek leta 2026 ključen in naporen, saj na ministrstvu, kot pravi, končujejo prve etape vzpostavitve dolgotrajne oskrbe in zagona množične javne stanovanjske gradnje. "Do konca mandata bo zato precej aktivno. Posebna naloga bo tudi volilna kampanja, ki se je v Levici lotevamo z navdušenjem in nadvse resno. Resnično si želim, da naslednja vladna konstelacija z Levico nadaljuje začrtane projekte dolgotrajne oskrbe in stanovanj." Kar zadeva svet, pa minister za solidarno prihodnost pravi, da si ne zatiska oči pred resnostjo trenutne globalne situacije. "Če željo za celoten svet strnem v eno besedo, naj bo to mir," sklene. Za ministrabo začetek leta 2026 ključen in naporen, saj na ministrstvu, kot pravi, končujejo prve etape vzpostavitve dolgotrajne oskrbe in zagona množične javne stanovanjske gradnje. "Do konca mandata bo zato precej aktivno. Posebna naloga bo tudi volilna kampanja, ki se je v Levici lotevamo z navdušenjem in nadvse resno. Resnično si želim, da naslednja vladna konstelacija z Levico nadaljuje začrtane projekte dolgotrajne oskrbe in stanovanj." Kar zadeva svet, pa minister za solidarno prihodnost pravi, da si ne zatiska oči pred resnostjo trenutne globalne situacije. "Če željo za celoten svet strnem v eno besedo, naj bo to mir," sklene.

Foto: STA Čim manj vojn ter čim več miru in varnosti



"Za svet, v katerem trenutno živimo – svet geopolitičnih turbulenc in številnih oboroženih konfliktov, ki so terjali veliko civilnih žrtev –, si želim, da bi se države ponovno zavezale k miru ter dialogu, k spoštovanju človekovih pravic in da bi multipolarni svet zamenjali učinkovit multilateralizem, spoštovanje svetovnega reda in mednarodnega prava ter da bi v svetu imeli čim manj vojn ter čim več miru in varnosti," je svoje novoletne želje strnila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. "Za svet, v katerem trenutno živimo – svet geopolitičnih turbulenc in številnih oboroženih konfliktov, ki so terjali veliko civilnih žrtev –, si želim, da bi se države ponovno zavezale k miru ter dialogu, k spoštovanju človekovih pravic in da bi multipolarni svet zamenjali učinkovit multilateralizem, spoštovanje svetovnega reda in mednarodnega prava ter da bi v svetu imeli čim manj vojn ter čim več miru in varnosti," je svoje novoletne želje strnila ministrica za zunanje in evropske zadeve

Foto: Matic Prevc/STA Ministrica zagovarja iskrene medčloveške odnose



Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel si želi, da bi bilo prihajajoče leto prežeto z iskrenimi medčloveškimi odnosi, medsebojnim razumevanjem in sprejemanjem različnosti ter dobrim zdravjem.

Zdravstvena ministricasi želi, da bi bilo prihajajoče leto prežeto z iskrenimi medčloveškimi odnosi, medsebojnim razumevanjem in sprejemanjem različnosti ter dobrim zdravjem.

Foto: Reuters Premier: Slovenija ostaja varna, odprta in vključujoča družba



Da je pred nami novo leto, polno priložnosti, je za Siol.net poudaril premier Robert Golob: "Priložnosti, da okrepimo tisto, kar nas dela močne kot skupnost: povezanost, zaupanje in skrb drug za drugega." Verjame, da lahko skupaj ustvarimo leto, v katerem bo več sodelovanja kot nasprotovanj, več poguma kot strahu in več sočutja kot brezbrižnosti. "Res je, svet okoli nas postaja vse bolj nemiren. Znova smo priča vojnim žariščem, spopadom in razklanostim, za katere smo verjeli, da smo jih v Evropi pustili za seboj. In prav zato moramo danes toliko bolj zavestno negovati tisto, kar smo gradili desetletja: mir, stabilnost in skupne vrednote," je dejal.



Ob tem je izpostavil, da Slovenija ostaja varna, odprta in vključujoča družba: "To ni samoumevno. To je naša skupna odločitev. Da tudi v letu 2026 ohranimo stabilnost in jo nadgradimo s spoštljivim dialogom, sodelovanjem in odločno pripravljenostjo, da se kot družba odzovemo na izzive časa." Zase, za državo in otroke pa si predsednik vlade želi naslednjega: "Da jim pustimo svet, ki bo bolj pravičen in bolj varen. Da bodo rasli v družbi, kjer bosta mir, solidarnost in svoboda nekaj vsakdanjega, ne izjemnega." Da je pred nami novo leto, polno priložnosti, je za Siol.net poudaril premier: "Priložnosti, da okrepimo tisto, kar nas dela močne kot skupnost: povezanost, zaupanje in skrb drug za drugega." Verjame, da lahko skupaj ustvarimo leto, v katerem bo več sodelovanja kot nasprotovanj, več poguma kot strahu in več sočutja kot brezbrižnosti. "Res je, svet okoli nas postaja vse bolj nemiren. Znova smo priča vojnim žariščem, spopadom in razklanostim, za katere smo verjeli, da smo jih v Evropi pustili za seboj. In prav zato moramo danes toliko bolj zavestno negovati tisto, kar smo gradili desetletja: mir, stabilnost in skupne vrednote," je dejal.Ob tem je izpostavil, da Slovenija ostaja varna, odprta in vključujoča družba: "To ni samoumevno. To je naša skupna odločitev. Da tudi v letu 2026 ohranimo stabilnost in jo nadgradimo s spoštljivim dialogom, sodelovanjem in odločno pripravljenostjo, da se kot družba odzovemo na izzive časa." Zase, za državo in otroke pa si predsednik vlade želi naslednjega: "Da jim pustimo svet, ki bo bolj pravičen in bolj varen. Da bodo rasli v družbi, kjer bosta mir, solidarnost in svoboda nekaj vsakdanjega, ne izjemnega."

Foto: STA Ukvarjanje s sabo in ne drugimi



Infrastrukturna ministrica ima zase in za svoje domače samo dve želji – da bi bili zdravi in čim več skupaj. Za Slovenijo pa si želi, da tudi po volitvah ostane država, ki je prijazna do vseh državljanov, in da bi se vsak od nas ukvarjal s sabo in ne drugimi. "Če bi se vsi držali tega, bi nam bilo res lepo. Če pogledamo pa še širše, si seveda želim mir, končanje vojn in svet brez lakote," je povedala Alenka Bratušek. Infrastrukturna ministrica ima zase in za svoje domače samo dve želji – da bi bili zdravi in čim več skupaj. Za Slovenijo pa si želi, da tudi po volitvah ostane država, ki je prijazna do vseh državljanov, in da bi se vsak od nas ukvarjal s sabo in ne drugimi. "Če bi se vsi držali tega, bi nam bilo res lepo. Če pogledamo pa še širše, si seveda želim mir, končanje vojn in svet brez lakote," je povedala

Foto: Mediaspeed Predsednica DZ izpostavila svobodo in varnost



V letu 2026 si predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič želi predvsem več miru, tako zase kot tudi za Slovenijo in svet. Zapisala je: "Vem, da zveni klišejsko, vendar je v razburkanih časih, v katerih živimo, pomembno, da se zavedamo, da mir pomeni, da lahko živimo svobodno in varno. Mir ne pomeni samo odsotnost vojne, ampak tudi sodelovanje, spoštovanje, vključevanje, izobraževanje, skrb za okolje in obstoj pogojev za razvoj gospodarstva ter močnih socialnih temeljev. Želim si, da svet in tudi Slovenija – glede na to, da nas v prihodnjem letu čakajo državnozborske volitve – ne bi podlegla vedno večjemu sovraštvu in strahu, ki ga širijo skrajno desne politične sile, kar neizbežno vodi v tragedije in propad. To nam je zgodovina že pokazala. Zase si želim, da bi ostala zvesta sama sebi in pomirjena s svetom okoli sebe." V letu 2026 si predsednica državnega zboraželi predvsem več miru, tako zase kot tudi za Slovenijo in svet. Zapisala je: "Vem, da zveni klišejsko, vendar je v razburkanih časih, v katerih živimo, pomembno, da se zavedamo, da mir pomeni, da lahko živimo svobodno in varno. Mir ne pomeni samo odsotnost vojne, ampak tudi sodelovanje, spoštovanje, vključevanje, izobraževanje, skrb za okolje in obstoj pogojev za razvoj gospodarstva ter močnih socialnih temeljev. Želim si, da svet in tudi Slovenija – glede na to, da nas v prihodnjem letu čakajo državnozborske volitve – ne bi podlegla vedno večjemu sovraštvu in strahu, ki ga širijo skrajno desne politične sile, kar neizbežno vodi v tragedije in propad. To nam je zgodovina že pokazala. Zase si želim, da bi ostala zvesta sama sebi in pomirjena s svetom okoli sebe."

Foto: Ana Kovač Po mnenju ministra je v družbi preveč negativizma



Obrambni minister Borut Sajovic si zase in za družino želi, da ostanejo zdravi, za vse pa, da bi bilo prihajajoče leto v znamenju miru predvsem v Ukrajini, Gazi in tam, kjer si ga še posebej želijo. "Za Slovenijo si želim, da bi bili bolj iskreno veseli dobrih novic in se manj posvečali temam, ki nas razdvajajo, in negativizmu, ki ga je v naši družbi po mojem mnenju včasih preveč. Želim si, da bi bolj cenili resnico, varnost, odpornost in da bi bili čim bolj strpni eden do drugega," je dejal. Pri vprašanjih, kot sta obramba in varnost Slovenije, pa si želi več enotnosti, saj kot pravi, pri teh temah ne sme biti delitev. "Vesel sem, da prav glede varnosti dobro sodelujemo tudi prek politične sredine," je sklenil. Obrambni ministersi zase in za družino želi, da ostanejo zdravi, za vse pa, da bi bilo prihajajoče leto v znamenju miru predvsem v Ukrajini, Gazi in tam, kjer si ga še posebej želijo. "Za Slovenijo si želim, da bi bili bolj iskreno veseli dobrih novic in se manj posvečali temam, ki nas razdvajajo, in negativizmu, ki ga je v naši družbi po mojem mnenju včasih preveč. Želim si, da bi bolj cenili resnico, varnost, odpornost in da bi bili čim bolj strpni eden do drugega," je dejal. Pri vprašanjih, kot sta obramba in varnost Slovenije, pa si želi več enotnosti, saj kot pravi, pri teh temah ne sme biti delitev. "Vesel sem, da prav glede varnosti dobro sodelujemo tudi prek politične sredine," je sklenil.

Foto: STA Naj se vojne čim prej končajo



"Želim si predvsem več spoštovanja, več dostojnosti in več razumevanja med ljudmi. Da bi znali stopiti skupaj, ko je to pomembno, in da bi se vse vojne – takšne in drugačne – čim prej končale. Da bi se kot družba znali malo bolj poslušati in manj napadati, da bi bilo med nami več strpnosti," pa nam je svoje želje zaupal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Želim si predvsem več spoštovanja, več dostojnosti in več razumevanja med ljudmi. Da bi znali stopiti skupaj, ko je to pomembno, in da bi se vse vojne – takšne in drugačne – čim prej končale. Da bi se kot družba znali malo bolj poslušati in manj napadati, da bi bilo med nami več strpnosti," pa nam je svoje želje zaupal minister za gospodarstvo, turizem in šport

Preberite tudi: