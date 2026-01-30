Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Petek,
30. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 25 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: na dobrodelni koncert, maraton v Planico ali pohod med vinogradi

R. S.

Tanja Žagar, Marko Vozelj | Tanja Žagar in Marko Vozelj bosta ta konec tedna nastopila na dobrodelnem koncertu v Semiču. | Foto Ana Kovač, Jan Lukanović

Tanja Žagar in Marko Vozelj bosta ta konec tedna nastopila na dobrodelnem koncertu v Semiču.

Foto: Ana Kovač, Jan Lukanović

Če še nimate ideje, kaj početi prihajajoči konec tedna, smo za vas pripravili izbor zanimivih dogodkov. Ljubitelji športa lahko obiščete tekaški maraton v Planici ali se odpravite na pohod med vinogradi, ljubitelji glasbe lahko obiščete katerega od številnih koncertov, med katerimi bo eden tudi dobrodelen, ljubitelji kulture pa si lahko ogledate poetični spektakel ali premiero predstave v ljubljanski Drami. Vse dogodke tega konca tedna si oglejte na naši strani Siol Dogodki.

Planica 2023 smučarski tek | Foto: Sportida Foto: Sportida Smučarski maraton Planica

Že drugo leto zapored bo dolina pod Poncami gostila smučarje iz vse Evrope ter ponudila nepozaben konec tedna, poln športa, snega in alpske skupnosti. Tam se bo namreč odvil Planica SKI Marathon, drugi zimski maraton v srcu Julijskih Alp. Tekmovanja bodo potekala na smučarskih progah Rateče–Planica, udeležijo pa se jih lahko tako ljubitelji kot profesionalci. Preizkusite se lahko na 42-, 21-, 10- ali 5-kilometrski progi, organizirana pa bo tudi proga za najmlajše.

Gradovi kralja Matjaža | Foto: STA Foto: STA Gradovi kralja Matjaža

Črna na Koroškem bo znova zaživela v znamenju zimske pravljice Gradovi kralja Matjaža. Tridnevno dogajanje se začne v petek zvečer, ko na smučišču poteka nočni slalom med baklami za pokal kralja Matjaža, osrednji dogodek prireditve je sobotno tekmovanje ekip v gradnji snežnih gradov in skulptur, nedelja pa je namenjena otrokom, za katere pripravljajo zanimive otroške animacije, lutkovne predstave, iskanje skritega zaklada, možnost jahanja in druge zabavne aktivnosti. Podelili bodo tudi nagrade za najboljša likovna in literarna dela na temo kralja Matjaža, ki so jih ustvarjali učenci slovenskih osnovnih šol.

Cankarjev dom | Foto: Branko Cvetkovič Foto: Branko Cvetkovič Poetični spektakel Orfej in Evridika

V Cankarjevem domu bodo izvedli poetično zgodbo o mitskem pevcu Orfeju, čigar umetnost še danes vznemirja človeštvo. Spektakel bo temeljil na besedilni reinterpretaciji dramatičarke Urše Majcen in glasbi skladatelja Saša Vollmaierja, ki bosta v režiji Jana Krmelja in koreografiji Iztoka Kovača raziskala format glasbenega gledališča. Ustvarjalci se bodo dotaknili tem smrti in življenja po njej ter raziskovali možnosti njune umetniške reprezentacije.

Kulturni center Semič | Foto: STA Foto: STA Dobrodelni dogodek Stopimo skupaj

V Semiču pripravljajo že 25. dobrodelni koncert Stopimo skupaj, kjer bodo zbrana sredstva namenili ljudem v stisku. Tokrat bodo pri obnovi strehe pomagali družini, ki je v prometni nesreči izgubila partnerja in očeta. Na odru bodo nastopili Tanja Žagar, Marko Vozelj, Ansambel Tonija Verderberja, Gorenjski kvintet, Tamburaška skupina Melos, Belokranjski citrarji, Teja Saksida, Ansambel Andreja Bajuka, KD Radovica in otroci OŠ Suhor.

Petar Grašo | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Koncert Petra Graša

Po 17 letih se v Domžale vrača eden najbolj priljubljenih hrvaških pevcev Petar Grašo. V tamkajšnji športni dvorani bo izvedel svoje največje uspešnice, kot so Ako te pitaju, Uvik isti, Volim i postojim, Moje zlato in Ko nam brani, ter navdušil občinstvo vseh generacij. Je namreč eden tistih izvajalcev, ki mu že več kot dve desetletji uspeva združevati različne generacije poslušalcev.

Chris Eckman | Foto: STA Foto: STA Koncert Chrisa Eckmana

V Narodni dom Maribor prihaja pisec, pevec in nekdanji frontman priznane ameriške rock skupine The Walkabouts Chris Eckman. Skupina je bila ena prvih, ki je snemala za založbo Sub Pop, Eckman pa je z njo posnel 13 studijskih in štiri plošče v živo ter odigral na stotine koncertov po vsem svetu. Že vrsto let živi v Ljubljani, od kjer vodi založbo Glitterbeat, ki je prejela nešteto nagrad.

Adi Šoše | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Koncert Adija Šošeta

Festivalna dvorana Lent bo gostila pevca Adija Šošeta, ki prihaja iz Mostarja, v zadnjih letih pa je postal eno najbolj iskanih imen na regionalni glasbeni sceni. Po izobrazbi je diplomirani inženir gradbeništva, vendar je svojo kariero usmeril v glasbo, kjer je s svojim čustvenim vokalom in iskrenimi interpretacijami osvojil številne oboževalce po celotni regiji. Zaradi podobnega vokalnega izraza in čustvene globine ga večkrat primerjajo z legendarnim Tošetom Proeskim.

SNG Drama Ljubljana | Foto: STA Foto: STA Premiera predstave Voranc

SNG Drama Ljubljana letošnjo sezono nadaljuje s premiero poetične predstave Voranc Daneta Zajca. Zgodba prikaže uničenje slovenskega kmetijstva, ki ga je povzročila druga svetovna vojna. Težaška idila predvojnega življenja se prevesi v očetovo gonjo sina, ki je ukradel konja, razmerje med očetom in sinom pa predstavlja osrednji konflikt zgodbe.

Trška Gora | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Pohod S cvičkom med vinogradi

Turistično društvo Otočec vabi na jubilejni 30. pohod S cvičkom med vinogradi. Udeležence čaka 17 kilometrov dolga trasa po vinskih goricah Grčevja in Trške Gore, degustacije lokalnih dobrot in druženje ob živi glasbi. Pohod bo potekal ob vsakem vremenu in na lastno odgovornost, ob jubilejni izvedbi pa so za vse pohodnike pripravili tudi presenečenje.

Ljubljanski grad | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Dungeons & Dragons: Fantazija resničnosti na Ljubljanskem gradu

Na Ljubljanskem gradu pripravljajo interaktivno igro Dungeons & Dragons, kjer bo vsak izmed obiskovalcev prevzel svojo vlogo. V igri, ki jo vodi izkušeni mojster Mito Ožbolt, se boste sprehodili skozi temačne hodnike in skrite kotičke. Popeljali vas bodo na fantazijsko avanturo, polno izzivov, nenadnih preobratov in pogumnih odločitev, kjer vsaka poteza šteje, vsak met kocke pa lahko spremeni potek zgodbe in usodo vašega lika.

