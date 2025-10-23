Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 10. 2025,
16.37

NBA Evroliga Bayern München Spencer Dinwiddie

Četrtek, 23. 10. 2025, 16.37

Spencer Dinwiddie iz lige NBA v München in evroligo

Š. L.

Spencer Dinwiddie | Foto Reuters

Spencer Dinwiddie se seli v Nemčijo.

Foto: Reuters

Ameriški košarkar in nekdanji soigralec Luke Dončića Spencer Dinwiddie je po dolgoletni karieri v ligi NBA sklenil dogovor z nemškim evroligaškim klubom Bayern iz Münchna. Klub je prek svojih družbenih omrežij uradno objavil njegov prihod.

Dvaintridesetletni Spencer Dinwiddie je bil izbran kot 38. izbor na naboru leta 2014. V svoji najboljši sezoni v NBA je beležil več kot 20 točk na tekmo, blestel je predvsem v dresu Brooklyn Nets. Med drugim je igral tudi za Dallas Mavericks ob boku Luke Dončića in kasneje za Los Angeles Lakers. V zadnji sezoni je igral v Dallasu, nato se je po podpisu s Charlotte Hornets julija 2025 še pred začetkom sezone prostovoljno razšel z ekipo, kar je pospešilo njegov odhod v Evropo.

Debi naj bi v dresu Bayerna dočakal že prihodnji teden ravno proti nekdanji Dončićevi ekipi Real Madridu. 

