Ameriški košarkar in nekdanji soigralec Luke Dončića Spencer Dinwiddie je po dolgoletni karieri v ligi NBA sklenil dogovor z nemškim evroligaškim klubom Bayern iz Münchna. Klub je prek svojih družbenih omrežij uradno objavil njegov prihod.

Dvaintridesetletni Spencer Dinwiddie je bil izbran kot 38. izbor na naboru leta 2014. V svoji najboljši sezoni v NBA je beležil več kot 20 točk na tekmo, blestel je predvsem v dresu Brooklyn Nets. Med drugim je igral tudi za Dallas Mavericks ob boku Luke Dončića in kasneje za Los Angeles Lakers. V zadnji sezoni je igral v Dallasu, nato se je po podpisu s Charlotte Hornets julija 2025 še pred začetkom sezone prostovoljno razšel z ekipo, kar je pospešilo njegov odhod v Evropo.

Debi naj bi v dresu Bayerna dočakal že prihodnji teden ravno proti nekdanji Dončićevi ekipi Real Madridu.