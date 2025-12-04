Udarec za Olimpijo pred tekmo sezone. Oslabljeni tudi Celjani.

Znanih je že sedem četrtfinalistov nogometnega pokala. Aluminiju, Dekanom, Fužinarju in Brinju so se v sredo pridružili Bravo, Radomlje in Nafta, vrhunec osmine finala v pokalu pa predstavlja današnji spopad med Olimpijo in Celjem. V obeh taborih imajo težave s poškodbami nekaterih zelo pomembnih igralcev, za zmaje pa je to ena izmed tekem sezone, saj se jim zaradi skromnih predstav v prvenstvu lepša bližnjica do lovorike in Evrope nasmiha prav v pokalu. Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 18. uri.

Pokalno tekmovanje je znano po tem, da se rada dogajajo presenečenja. Tako je tudi v tej sezoni, v kateri se v osmino finala niso uvrstili kar trije prvoligaši. Maribor, z devetimi naslovi tudi rekorder tekmovanja, je nepričakovano po strelih z bele točke klonil pred Brinjem, po izvajanju 11-metrovk so se končale sanje o pokalni lovoriki tudi za Koprčane v Sežani, Domžale pa so izpadle v neposrednem obračunu prvoligašev v Stožicah proti Olimpiji.

Nafta je v sredinem spektaklu v Murski Soboti prizadejala boleč poraz Muri. Foto: Jure Banfi

V osmini finala sta izpadla še dva prvoligaša, Primorje je ostal praznih rok pri Radomljanih, Mura pa je doma ostala praznih rok proti sosedom iz Lendave. Tudi današnji dan bo postregel še z enim izpadom prvoligaškega kluba, saj se bosta za zadnjo vstopnico za četrtfinale v Stožicah udarila Olimpija in Celje.

Celje pred tekmo podaljšalo z Riero

Ko sta se Federico Bessone in Albert Riera prvič pomerila na tekmi 1. SNL v Celju, ni bilo zadetkov. Foto: Jure Banfi V sklepnem dejanju osmine finala bosta za težko pričakovani obračun dobitnikov lovorik v sezoni 2024/25 poskrbela Olimpija in Celje. Izbranci Alberta Riere v tej sezoni razvajajo navijače z odličnimi rezultati tako v domačih kot tudi evropskih tekmovanjih.

Španec, ki je v sredo podaljšal pogodbo s Celjani do leta 2028, želi po zmajih do dvojne krone popeljati tudi grofe, žreb pa je poskrbel, da se bo že v osmini finala pomeril z Ljubljančani, ki pod taktirko Federica Bessoneja ob slabšem položaju v 1. SNL v pokalu vidijo idealno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope.

Celjani imajo za razliko od zmajev opravka z zahtevnim ritmom, saj nastopajo tudi v Evropi, v zadnjem obdobju pa imajo nemalo težav s poškodbami igralcev.

Žan Karničnik bo zaradi poškodbe rame izpustil zelo pomembno gostovanje Celja v Stožicah. Foto: Jure Banfi

Na zadnji tekmi proti Kopru (1:1) si je poškodoval ramo kapetan Žan Karničnik, kar je velik udarec za Celjane, preventivno pa sta na tistem srečanju manjkala prvi strelec Franko Kovačević in borbeni Španec Juanjo Nieto.

Olimpija brez najboljšega strelca

Marko Brest se vrača v ekipo Olimpije. Foto: Jure Banfi Težave s poškodbami pa imajo tudi v taboru Ljubljančanov, a vseeno verjamejo, da lahko izločijo jesenske prvake 1. SNL. "Glede sestave ekipe imamo težavo v napadu, saj bo Ivan Durdov odsoten 4 do 6 tednov. Upam, da bo pripravljen za začetek zimskih priprav. Kljub temu imamo širok kader. Ravno na položaju osrednjega napadalca imamo še dve zelo močni opciji v Tammu in Pedru Lucasu," je pojasnil trener Bessone pred pokalnim spopadom s Celjani. Za razliko od zadnje prvenstvene tekme, zmage nad Radomljani (2:1), bosta v kadru tudi Marko Brest in Veljko Jelenković, ki sta odpravila bolezen.

Zmagovalec pokalnega derbija v Stožicah se bo v četrtfinalu pomeril z drugoligaškem jesenskim podprvakom Brinje Grosuplje, ki je v osmini finala po podaljšku izločil Bistrico (2:1). Dišalo je že po zmagi gostov, ki jih vodi Robert Pevnik, a je Nikola Jovičević poskrbel za preobrat. Nekdanji up Olimpije, ki je v prvi ligi nabiral izkušnje pri Muri in Domžalah, je najprej v 89. minuti izsilil podaljšek, nato pa v 121. minuti popeljal gostitelje med najboljših osem.

Bravo in Radomlje uspešna, Nafti spektakel v Prekmurju

Radomljani so ugnali Ajdovce. Foto: Aleš Fevžer Radomlje so na svojem stadionu, na katerem lahko igrajo tekme pokalnega tekmovanja, ne pa tudi prvoligaških srečanj (slednja igrajo v Domžalah), pričakale Primorje. Mlinarji so tudi v pokalu nadaljevali pozitiven niz, saj so že prej v tej sezoni v 1. SNL premagali Ajdovce na obeh prvoligaških tekmah. S tem so si priborili četrtfinalni obračun z Jadranom Dekani.

Mlinarji so sicer vodili že s 3:0, na koncu pa so gostje poskrbeli za napeto končnico, saj so v 91. minuti znižali na 3:2, več od tega pa jim ni uspelo. Za domače je dvakrat zadel Stanislav Krapuhin, enkrat pa Enej Klampfer. Pri Ajdovcih sta bila natančna Niko Rak in Ishaq Rafiu.

V času kosila je potekal tudi obračun med Bravom in velenjskim Rudarjem. Mladi ljubljanski klub je v 1. SNL padel v rezultatsko krizo, a še vedno vztraja v zgornji polovici razpredelnice, knapi pa so se v drugi ligi utrdili na varni sredini lestvice. Varovanci Aleša Arnola so na Kodeljevem upravičili vlogo favorita in slavili z zadetkoma Matica Ivanška in Sandija Nuhanovića.

V pozno popoldanskem terminu je Mura v prekmurski poslastici gostila vodilnega drugoligaša Nafto, pri katerem blesti nekdanji ljubljenec navijačev čarno-bejlih Amadej Maroša. Tokrat pa je veliki junak postal Josip Ivan Zorica. V peti minuti je zabil prvič, v 54. pa postavil končnih 1:2 in Lendavčane popeljal med osem najboljših ekip, kjer se bodo udarili z Bravom. Za Muro je sicer v 16. minuti izenačil Alen Korošec. Gostje so tako poskrbeli, da v četrtfinalu ne bomo spremljali niti enega prvoligaškega medsebojnega obračuna.

Nafta je z 2:1 slavila v Fazaneriji. Foto: Jure Banfi

Kidričani upravičili vlogo favorita

Aluminiju se nasmiha avtocesta do polfinala pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi

Kot prvi se je v četrtfinale pokala uvrstil Aluminij, ki je vodilno ekipo nižjeligaške pomurske lige premagal s 7:1. Vprašanje zmagovalca je rešil že po prvem polčasu, ki ga je dobil s 5:1, gostom je z golom Jana Hartmana uspelo le znižati na 1:2. Dva gola je za domače dosegel Adriano Bloudek, dva gola so si igralci Polane zabili kar sami.

V četrtfinale sta se uvrstila tudi drugoligaš Jadran Dekani, ki je bil z 2:0 boljši od Malečnika, ter Fužinar, ki je v koroško-štajerskem obračunu kar s 5:0 odpravil Rače.

Četrtfinalni pari: Olimpija/Celje - Brinje Grosuplje

Radomlje - Jadran Dekani

Aluminij - Fužinar

Bravo - Nafta

Pokal Pivovarna Union, osmina finala:

Torek, 18. november:

Sreda, 19. november:

Četrtek, 27. november:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: