Avtor:
R. P.

Četrtek,
22. 1. 2026,
14.56

Osveženo pred

1 ura

NK Primorje 1. SNL Mallorca Svit Sešlar Armandas Kučys Valerij Kolotilo NK Celje

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (22. januar)

Celjani napolnili mrežo Mallorce, predsednik Kolotilo ne skriva zadovoljstva

R. P.

Valerij Kolotilo | Valerij Kolotilo je lani proslavljal pokalni naslov, letos želi s Celjani znova proslavljati naslov slovenskega prvaka. | Foto Aleš Fevžer

Valerij Kolotilo je lani proslavljal pokalni naslov, letos želi s Celjani znova proslavljati naslov slovenskega prvaka.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski jesenski prvak Celje je odigral prvo tekmo v letu 2026. Na pripravah v Španiji se je pomeril z drugo ekipo Mallorce, ki nastopa v petem kakovostnem španskem klubskem razredu. Razlika v moči je bila očitna, Rierova četa je zmagala s 4:0, na seznam strelcev pa sta se vpisala tudi povratnika Svit Sešlar in Armandas Kučys, ki bosta v spomladanskem delu predstavljala ogromni pridobitvi za grofe. O tem je prepričan tudi predsednik Valerij Kolotilo, ki meni, da bodo Celjani kljub odhodoma Franka Kovačevića in Danijela Šturma vstopili v drugi del sezone še močnejši. Nogometaši Primorja, ki se jim po propadu Domžal obeta dodaten počitek v 1. SNL, se na pripravljalni tekmi merijo z madžarskim drugoligašem Budafokijem.

Matevž Vidovšek
Sportal Čudovit dan za ljubljenca navijačev Olimpije! "Vida" se je vrnil.

Celjani imajo v drugem delu sezone velike cilje. V Sloveniji želijo zadržati vodilni položaj in poleti nastopati v kvalifikacijah za ligo prvakov, v Evropi pa priti čim dlje v konferenčni ligi. Varovanci Alberta Riere so edino tekmo na izčrpnih pripravah na Kanarskih otokih odigrali proti moštvu B Mallorce. To – za razliko od moštva A, ki je član elitne la lige in se pripravlja na nedeljski spopad z Oblakovim Atleticom – nastopa v peti španski ligi in ni bil dorasel tekmec Celjanom.

Grofje so zmagali s 4:0, v polno pa so zadeli Andrej Kotnik, Svit Sešlar, Mario Kvesić in Armandas Kučys. Med strelce sta se torej vpisala tudi povratnika Sešlar in Kučys, ki bosta v začetni enajsterici nadomestila Danijela Šturma in Franka Kovačevića.

Armandas Kučys je zadel v polno že na prvi tekmi, ki jo je odigral po dolgi odsotnosti z igrišč. | Foto: Jure Banfi Armandas Kučys je zadel v polno že na prvi tekmi, ki jo je odigral po dolgi odsotnosti z igrišč. Foto: Jure Banfi

Po mnenju prvega moža celjskega kluba Valerija Kolotila bodo Celjani v drugi del sezone vstopili še močnejši kot prej, saj veliko pričakujejo tudi od hrvaških novincev Jakova Pranjića in Ivana Ćalušića. "Naši tekmovalni cilji ostajajo nespremenjeni. Odhoda Kovačevića in Šturma nista negativen impulz, saj ne gre za razprodajo, ampak za naslednji premišljen korak v našem trajnostnem modelu rasti, kjer vsak odhod pomeni tudi novo priložnost. Okrepitve v januarskem prestopnem roku to potrjujejo. Prihodi Sešlarja, Pranjića in Ćalušića jasno kažejo, da ostajamo ambiciozni. Menim, da je ekipa s temi okrepitvami in vrnitvijo Kučysa močnejša kot v prvem delu. Ko se vrneta še Karničnik in Zabukovnik, o tem ne bo nobenega dvoma," sporoča ambiciozni predsednik NK Celje, ki je prepričan v svetlo prihodnost grofov. Te čaka eden najzahtevnejših vstopov v spomladanski del 1. SNL, saj bodo čez dober teden dni gostovali v vročem Ljudskem vrtu pri Mariboru.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL v letu 2026:

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje
22. 1. Mallorca B (Špa/5) : Celje 0:4 Kotnik, Sešlar, Kvesić, Kučys

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor
10. 1. Maribor – Bistrica (Slo/2) / odpovedano
14. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 1:2 J. Repas
19. 1. Maribor : Debrecen (Mad/1) 2:3 Reghba, Pejičić
23. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper
4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ?
10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol
14. 1. Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2 Ruedl, Rimac
17. 1. Koper : Zalaegerszeg TE (Mad/1) 3:1 Iličić, Mittendorfer, Oddei
24. 1. Koper – Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
25. 1. Koper v Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo Big Bang

Datum Tekma Strelci za Bravo
18. 1. Bravo : WSG Tirol (Avt/1) 0:0 /
23. 1. Bravo – FAC Wien (Avt/2)
23. 1. Bravo – Rudeš (Hrv/2) ?

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo
21. 1. Badalona (Špa/5) : Olimpija 2:2 Pedro Lucas, Mitrovski
21. 1. Santa Coloma (And/1) – Olimpija / odpovedano

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij
11. 1. Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1 /
14. 1. Aluminij : Wisla Plock (Pol/1) 0:2 /
16. 1. Aluminij : Neftči Fergana (Uzb/1) 1:2 Saitoski
25. 1. Aluminij – Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje
13. 1. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2 /
14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 3:1 Krapukhin
19. 1. Radomlje : TSV Hartberg (Avt/1) 1:2 Krapukhin
21. 1. Radomlje : GAK Gradec (Avt/1) 1:1 Žaper

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje
8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ?
10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 /
13. 1. Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1 Murillo 2, Kadrić, Gulič
16. 1. Primorje : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 Gulič, Melentijević
22. 1. Primorje – Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro
10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 /
14. 1. Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 3:0 Krupić, Vizinger, Ljukovac
17. 1. Mura : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:1 Vizinger
24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) – Mura
25. 1. Mura – Beltinci (Slo/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale
11. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Domžale 4:2
NK Primorje 1. SNL Mallorca Svit Sešlar Armandas Kučys Valerij Kolotilo NK Celje
