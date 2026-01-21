Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
21. 1. 2026,
17.32

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Marko Ristić Matevž Vidovšek Mihael Žaper NK Radomlje NK Olimpija NK Olimpija 1. SNL

Sreda, 21. 1. 2026, 17.32

59 minut

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (21. januar)

Matevž Vidovšek končno branil za Olimpijo, Radomlje namučile avstrijskega prvoligaša

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Matevž Vidovšek | Matevž Vidovšek v tej sezoni še ni branil v 1. SNL. | Foto Filip Barbalić

Matevž Vidovšek v tej sezoni še ni branil v 1. SNL.

Foto: Filip Barbalić

Nogometaši Olimpije so odigrali prvo tekmo v letu 2026. Na pripravah v Španiji so remizirali z nižjeligašem Badalono (2:2). Po dolgem času je med vratnicama stal kapetan Matevž Vidovšek. V sredo so bili dejavni tudi nogometaši Radomelj. Mlinarji so v Čatežu remizirala z avstrijskim prvoligašem GAK iz Gradca (1:1), strelski prvenec za klub, ki bo v nadaljevanju reševal usodo obubožanega podmladka pri sosedih v Domžalah, pa je vpisal hrvaški novinec Mihael Žaper, za katerega je Hajduk leta 2023 odštel Osijeku kar milijon evrov.

Matjaž Marinšek Radomlje
Sportal Ganljiva poteza Radomljanov! Plemeniti sosedi rešili podmladek NK Domžale.

Nogometaši Olimpije, ki želijo v spomladanskem delu osvojiti pokalno lovoriko in si tako priigrati lepe možnosti v Evropi za preboj v enega izmed glavnih delov tekmovanj, so na pripravah v Španiji odigrali prvo tekmo v tem koledarskem letu.

Po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe kolena, zaradi katere je moral odpovedati tudi nastop na Euru do 21 let, je v vse boljši formi povratnik Marko Ristić. | Foto: Aleš Fevžer Po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe kolena, zaradi katere je moral odpovedati tudi nastop na Euru do 21 let, je v vse boljši formi povratnik Marko Ristić. Foto: Aleš Fevžer

V Torremironi so se pomerili z nižjeligašem iz Badalone ter se z njim razšli 2:2. Od prve minute so zaigrali Vidovšek, Diga, Ristić, Muhamedbegović, Urbančič, Doffo, Lourenço, Ofori, Motika, Mitrovski in Pedro Lucas. Slednja sta se tudi vpisala med strelce, Brazilec je zadel v 22. minuti, Makedonec pa v 40. z bele točke. Tako je prvič v tej sezoni za zeleno-bele branil Matevž Vidovšek. Zaradi zdravstvenih težav je pred tem izpustil prav vse tekme zmajev, v spomladanskem delu pa bi bil lahko, podobno velja tudi za povratnika Marka Ristića, velika okrepitev za obrambno vrsto Olimpije. V drugem polčasu so dobili priložnost še Dajčar, Žlibanović, Gorenc, Jelenković, Blanco, Malov, Çelhaka, Kurtić, Brest, Kotar, Marin in Kukavica, zaradi lažjih poškodb pa niso zaigrali Ananou, Kojić in Aćimović. 

Izbranci Federica Bessoneja bi se morali v popoldanskih urah pomerili še z ''njegovo'' Santa Colomo, a je bil dvoboj zaradi težav v taboru tekmeca odpovedan.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL v letu 2026:

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje
22. 1. Mallorca (Špa/1) - Celje

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor
10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano
14. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 1:2 J. Repas
19. 1. Maribor : Debrecen (Mad/1) 2:3 Reghba, Pejičić
23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper
4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ?
10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol
14. 1. Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2 Ruedl, Rimac
17. 1. Koper : Zalaegerszeg TE (Mad/1) 3:1 Iličić, Mittendorfer, Oddei
24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo Big Bang

Datum Tekma Strelci za Bravo
18. 1. Bravo : WSG Tirol (Avt/1) 0:0 /
23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2)
23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo
21. 1. Badalona (Špa/5) : Olimpija 2:2 Pedro Lucas, Mitrovski
21. 1. Santa Coloma (And/1) - Olimpija / odpovedano

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij
11. 1. Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1 /
14. 1. Aluminij : Wisla Plock (Pol/1) 0:2 /
16. 1. Aluminij : Neftči Fergana (Uzb/1) 1:2 Saitoski
25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje
13. 1. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2 /
14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 3:1 Krapukhin
19. 1. Radomlje : TSV Hartberg (Avt/1) 1:2 Krapukhin
21. 1. Radomlje : GAK Gradec (Avt/1) 1:1 Žaper

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje
8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ?
10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 /
13. 1. Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1 Murillo 2, Kadrić, Gulič
16. 1. Primorje : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 Gulič, Melentijević
22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro
10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 /
14. 1. Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 3:0 Krupić, Vizinger, Ljukovac
17. 1. Mura : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:1 Vizinger
24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura
25. 1. Mura - Beltinci (Slo/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale
11. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Domžale 4:2

Domžale Prvak 2007
Sportal Nekdaj ponos, danes velika sramota Slovenije
Anton Tonči Žlogar
Sportal "Spomladi se ne bo igralo. Žalosten dan."
Celje - Aluminij, 1. SNL, Franko Kovačević
Sportal Celje za rekordno odškodnino prodalo najboljšega strelca
Radenko Mijatović, Boštjan Cesar (NZS)
Sportal Radenko Mijatović: NZS v primeru Domžal ne more narediti nič
Mihael Žaper
Sportal Hajduk zanj odštel milijon evrov, zdaj je v Radomljah
Domžale, Prva liga Telemach
Sportal Klavrn dan slovenskega nogometa: prvoligaš ugasnil, kako se bo nadaljevala sezona?

Marko Ristić Matevž Vidovšek Mihael Žaper NK Radomlje NK Olimpija NK Olimpija 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.