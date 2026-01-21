Nogometaši Olimpije so odigrali prvo tekmo v letu 2026. Na pripravah v Španiji so remizirali z nižjeligašem Badalono (2:2). Po dolgem času je med vratnicama stal kapetan Matevž Vidovšek. V sredo so bili dejavni tudi nogometaši Radomelj. Mlinarji so v Čatežu remizirala z avstrijskim prvoligašem GAK iz Gradca (1:1), strelski prvenec za klub, ki bo v nadaljevanju reševal usodo obubožanega podmladka pri sosedih v Domžalah, pa je vpisal hrvaški novinec Mihael Žaper, za katerega je Hajduk leta 2023 odštel Osijeku kar milijon evrov.

Nogometaši Olimpije, ki želijo v spomladanskem delu osvojiti pokalno lovoriko in si tako priigrati lepe možnosti v Evropi za preboj v enega izmed glavnih delov tekmovanj, so na pripravah v Španiji odigrali prvo tekmo v tem koledarskem letu.

Po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe kolena, zaradi katere je moral odpovedati tudi nastop na Euru do 21 let, je v vse boljši formi povratnik Marko Ristić. Foto: Aleš Fevžer

V Torremironi so se pomerili z nižjeligašem iz Badalone ter se z njim razšli 2:2. Od prve minute so zaigrali Vidovšek, Diga, Ristić, Muhamedbegović, Urbančič, Doffo, Lourenço, Ofori, Motika, Mitrovski in Pedro Lucas. Slednja sta se tudi vpisala med strelce, Brazilec je zadel v 22. minuti, Makedonec pa v 40. z bele točke. Tako je prvič v tej sezoni za zeleno-bele branil Matevž Vidovšek. Zaradi zdravstvenih težav je pred tem izpustil prav vse tekme zmajev, v spomladanskem delu pa bi bil lahko, podobno velja tudi za povratnika Marka Ristića, velika okrepitev za obrambno vrsto Olimpije. V drugem polčasu so dobili priložnost še Dajčar, Žlibanović, Gorenc, Jelenković, Blanco, Malov, Çelhaka, Kurtić, Brest, Kotar, Marin in Kukavica, zaradi lažjih poškodb pa niso zaigrali Ananou, Kojić in Aćimović.

Izbranci Federica Bessoneja bi se morali v popoldanskih urah pomerili še z ''njegovo'' Santa Colomo, a je bil dvoboj zaradi težav v taboru tekmeca odpovedan.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL v letu 2026:

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 22. 1. Mallorca (Špa/1) - Celje

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 10. 1. Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano 14. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 1:2 J. Repas 19. 1. Maribor : Debrecen (Mad/1) 2:3 Reghba, Pejičić 23. 1. Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 4. 1. Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1 Rimac 2, Manseri, ? 10. 1. Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1 avtogol 14. 1. Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2 Ruedl, Rimac 17. 1. Koper : Zalaegerszeg TE (Mad/1) 3:1 Iličić, Mittendorfer, Oddei 24. 1. Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ? 25. 1. Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?

Bravo Big Bang

Datum Tekma Strelci za Bravo 18. 1. Bravo : WSG Tirol (Avt/1) 0:0 / 23. 1. Bravo - FAC Wien (Avt/2) 23. 1. Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 21. 1. Badalona (Špa/5) : Olimpija 2:2 Pedro Lucas, Mitrovski 21. 1. Santa Coloma (And/1) - Olimpija / odpovedano

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 11. 1. Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1 / 14. 1. Aluminij : Wisla Plock (Pol/1) 0:2 / 16. 1. Aluminij : Neftči Fergana (Uzb/1) 1:2 Saitoski 25. 1. Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 13. 1. Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2 / 14. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 3:1 Krapukhin 19. 1. Radomlje : TSV Hartberg (Avt/1) 1:2 Krapukhin 21. 1. Radomlje : GAK Gradec (Avt/1) 1:1 Žaper

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 ? 10. 1. Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3 / 13. 1. Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1 Murillo 2, Kadrić, Gulič 16. 1. Primorje : Kapfenberg (Avt/2) 2:0 Gulič, Melentijević 22. 1. Primorje - Budafoki (Mad/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 10. 1. Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1 / 14. 1. Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 3:0 Krupić, Vizinger, Ljukovac 17. 1. Mura : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:1 Vizinger 24. 1. Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura 25. 1. Mura - Beltinci (Slo/2)

Domžale