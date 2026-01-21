Nogometaši Olimpije so odigrali prvo tekmo v letu 2026. Na pripravah v Španiji so remizirali z nižjeligašem Badalono (2:2). Po dolgem času je med vratnicama stal kapetan Matevž Vidovšek. V sredo so bili dejavni tudi nogometaši Radomelj. Mlinarji so v Čatežu remizirala z avstrijskim prvoligašem GAK iz Gradca (1:1), strelski prvenec za klub, ki bo v nadaljevanju reševal usodo obubožanega podmladka pri sosedih v Domžalah, pa je vpisal hrvaški novinec Mihael Žaper, za katerega je Hajduk leta 2023 odštel Osijeku kar milijon evrov.
Nogometaši Olimpije, ki želijo v spomladanskem delu osvojiti pokalno lovoriko in si tako priigrati lepe možnosti v Evropi za preboj v enega izmed glavnih delov tekmovanj, so na pripravah v Španiji odigrali prvo tekmo v tem koledarskem letu.
Po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe kolena, zaradi katere je moral odpovedati tudi nastop na Euru do 21 let, je v vse boljši formi povratnik Marko Ristić.
Foto: Aleš Fevžer
V Torremironi so se pomerili z nižjeligašem iz Badalone ter se z njim razšli 2:2. Od prve minute so zaigrali Vidovšek, Diga, Ristić, Muhamedbegović, Urbančič, Doffo, Lourenço, Ofori, Motika, Mitrovski in Pedro Lucas. Slednja sta se tudi vpisala med strelce, Brazilec je zadel v 22. minuti, Makedonec pa v 40. z bele točke. Tako je prvič v tej sezoni za zeleno-bele branil Matevž Vidovšek. Zaradi zdravstvenih težav je pred tem izpustil prav vse tekme zmajev, v spomladanskem delu pa bi bil lahko, podobno velja tudi za povratnika Marka Ristića, velika okrepitev za obrambno vrsto Olimpije. V drugem polčasu so dobili priložnost še Dajčar, Žlibanović, Gorenc, Jelenković, Blanco, Malov, Çelhaka, Kurtić, Brest, Kotar, Marin in Kukavica, zaradi lažjih poškodb pa niso zaigrali Ananou, Kojić in Aćimović.
Izbranci Federica Bessoneja bi se morali v popoldanskih urah pomerili še z ''njegovo'' Santa Colomo, a je bil dvoboj zaradi težav v taboru tekmeca odpovedan.
Pripravljalne tekme klubov 1. SNL v letu 2026:
Celje
|Datum
|Tekma
|Strelci za Celje
|22. 1.
|Mallorca (Špa/1) - Celje
|
Maribor
|Datum
|Tekma
|Strelci za Maribor
|10. 1.
|Maribor - Bistrica (Slo/2) / odpovedano
|
|14. 1.
|Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 1:2
|J. Repas
|19. 1.
|Maribor : Debrecen (Mad/1) 2:3
|Reghba, Pejičić
|23. 1.
|Maribor - Jagiellonia Bialystok (Pol/1)
|
Koper
|Datum
|Tekma
|Strelci za Koper
|4. 1.
|Koper : Udinese/mladinci (Ita) 4:1
|Rimac 2, Manseri, ?
|10. 1.
|Koper : Gorica (Hrv/1) 1:1
|avtogol
|14. 1.
|Rijeka (Hrv/1) : Koper 1:2
|Ruedl, Rimac
|17. 1.
|Koper : Zalaegerszeg TE (Mad/1) 3:1
|Iličić, Mittendorfer, Oddei
|24. 1.
|Koper - Radnik Bijeljina (BiH/1) ?
|
|25. 1.
|Koper - Rudar Prijedor (BiH/1) ?
|
Bravo Big Bang
|Datum
|Tekma
|Strelci za Bravo
|18. 1.
|Bravo : WSG Tirol (Avt/1) 0:0
|/
|23. 1.
|Bravo - FAC Wien (Avt/2)
|
|23. 1.
|Bravo - Rudeš (Hrv/2) ?
|
Olimpija
|Datum
|Tekma
|Strelci za Olimpijo
|21. 1.
|Badalona (Špa/5) : Olimpija 2:2
|Pedro Lucas, Mitrovski
|21. 1.
|Santa Coloma (And/1) - Olimpija / odpovedano
|
Aluminij
|Datum
|Tekma
|Strelci za Aluminij
|11. 1.
|Aluminij : Železničar Pančevo (Srb/1) 0:1
|/
|14. 1.
|Aluminij : Wisla Plock (Pol/1) 0:2
|/
|16. 1.
|Aluminij : Neftči Fergana (Uzb/1) 1:2
|Saitoski
|25. 1.
|Aluminij - Wolfsberger (Avt/1)
|
Radomlje
|Datum
|Tekma
|Strelci za Radomlje
|13. 1.
|Radomlje : Gorica (Hrv/1) 0:2
|/
|14. 1.
|Istra 1961 (Hrv/1) : Radomlje 3:1
|Krapukhin
|19. 1.
|Radomlje : TSV Hartberg (Avt/1) 1:2
|Krapukhin
|21. 1.
|Radomlje : GAK Gradec (Avt/1) 1:1
|Žaper
Primorje
|Datum
|Tekma
|Strelci za Primorje
|8. 1.
|Primorje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2
|?
|10. 1.
|Primorje : Vukovar (Hrv/1) 0:3
|/
|13. 1.
|Primorje : Aršimi (SMk/1) 4:1
|Murillo 2, Kadrić, Gulič
|16. 1.
|Primorje : Kapfenberg (Avt/2) 2:0
|Gulič, Melentijević
|22. 1.
|Primorje - Budafoki (Mad/2)
|
Mura
|Datum
|Tekma
|Strelci za Muro
|10. 1.
|Mura : Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Pol/1) 0:1
|/
|14. 1.
|Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 3:0
|Krupić, Vizinger, Ljukovac
|17. 1.
|Mura : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:1
|Vizinger
|24. 1.
|Rapid Dunaj (Avt/1) - Mura
|
|25. 1.
|Mura - Beltinci (Slo/2)
|
Domžale
|Datum
|Tekma
|Strelci za Domžale
|11. 1.
|Jadran Dekani (Slo/2) : Domžale 4:2
|