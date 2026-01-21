Radenko Mijatović: NZS v primeru Domžal ne more narediti nič

Radenko Mijatović je na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju v prvi vrsti govoril o novem selektorju Boštjanu Cesarju, moral pa je odgovarjati tudi na vprašanja o pereči tematiki slovenskega nogometa. Kaj prvi mož Nogometne zveze Slovenije pravi o propadu Domžal?

Predstavitev novega selektorja bi morala biti nekaj izključno pozitivnega, za slovenski nogomet bi imenovanje novega šefa strokovnega štaba v članski reprezentanci moralo prinesti optimističen pogled v prihodnost. Toda Boštjan Cesar se je dobro zavedal, da poleg njegovega velikega meta v ospredju nogometnih debat na sončni strani Alp ostaja tudi klavrna realnost ob Kamniški Bistrici.

Domžalski prvoligaš zapira svoja vrata, to je v torek v izjavi za RTV potrdil tudi prvi mož kluba Stane Oražem. "Odgovornost, v smislu moralne odgovornosti, vsekakor je. Po drugi strani pa, glede na to, da sem svoje življenje, premoženje in zdravje dal temu klubu – v tem smislu odgovornosti ne čutim. Doživel sem dva infarkta, namestili so mi tri stente, srčni spodbujevalnik … to je cena, ki sem jo plačal za ves ta trud," je razlagal predsednik Domžal, ki zapuščajo Prvo ligo Telemach.

Stane Oražem je potrdil, da Domžale zapuščajo Prvo ligo Telemach. Foto: NK Domžale

Na vprašanja o črnih oblakih nad klubom, ki je nekoč predstavljal steber slovenskega nogometa, je moral danes na Brdu pri Kranju odgovarjati tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

"Seveda nam je na NZS izjemno težko ob tovrstnih situacijah. Kot v gospodarstvu tudi tukaj slab način vodenja pripelje do takšnega epiloga. Za zdaj mi uradnega obvestila še nimamo, neuradno slišimo, da Domžale odpirajo stečajni postopek. Vedeti morate, da zveza tukaj ne more narediti nič. Klubi so vodeni avtonomno, imajo svoje vodstvo, ne odločamo o njihovih prihodkih in stroških. Klubi nosijo odgovornost, NZS se v notranje odločitve ne more vpletati," pravi Mijatović.

Kako so Domžale dobile licenco?

V nadaljevanju je predsednik dodal, da lahko zveza na težave opozori skozi licenčne postopke. Da odvzame licenco, ko so za to izpolnjeni pogoji. Kako torej, da je rumena družina za sezono 2025/26 pridobila veljavno licenco?

Predsednik NZS Radenko Mijatović je pojasnil, kako so Domžale pridobile licenco za sezono 2025/26. Foto: Aleš Fevžer

"Po predloženih podatkih revizorjev do te točke ni bilo razloga oziroma vzroka za odvzem licence za tekmovanje v Prvi ligi Telemach. To je dokumentacija, ki je bila predložena NZS, ne moremo pa vedeti, ali obstaja tudi druga dokumentacija, ki ni bila predložena. Iz preteklosti veste, da so bile licence odvzete klubom, kot so Olimpija, Primorje, Koper, Zavrč, Drava. Tudi v tem primeru bi se to zagotovo zgodilo, a so očitno težave, ki so Domžale doletele v zadnjem obdobju, tako hude, da so prehitele licenčni postopek," je pojasnil predsednik.

Licence za naslednjo sezono se sicer podeljujejo marca.