NZS: Spinsova napoved stavke ni prava pot

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je pred kratkim napovedal stavko zoper slovensko vlado, kar bi po njihovem vključevalo tudi neigranje tekem uvodnega spomladanskega kroga v prvi ligi. Na stavkovno napoved se je odzvala Nogometna zveza Slovenije (NZS), ki pravi, da stavka ni rešitev, temveč poglabljanje težav.

Pri Spinsu so pred petimi dnevi zapisali, da stavka ni uperjena zoper delodajalce, torej športna društva, "ampak so zahteve usmerjene v nujno spremembo delovnopravnega statusa športnikov in trenerjev ter s tem povezano davčno politiko, za kar je odgovorna vlada oziroma pristojna ministrstva."

Pri NZS so v sporočilu za javnost zapisali, da razumejo zaskrbljenost igralcev glede davčne obravnave profesionalnega športa v Sloveniji in se zavedajo resnosti tega vprašanja.

"Stavka škoduje ugledu slovenskega nogometa, negativno vpliva na navijače in partnerje ter ne prispeva h konstruktivnemu iskanju rešitev," menijo pri krovni zvezi o nameri, ki jo je nedavno izpostavil predsednik Sindikata SPINS Dejan Stefanović. Foto: Vid Ponikvar

"Nogometna zveza Slovenije skupaj s klubi Prve lige Telemach jasno ugotavlja, da je trenutna davčna zakonodaja neugodna za delovanje profesionalnih klubov in predvsem nekonkurenčna v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Ta situacija pomeni dodatno finančno breme za klube, otežuje njihovo poslovanje ter slabša konkurenčnost slovenskih klubov v mednarodnem prostoru," so pojasnili pri NZS, a dodali, da Spinsova namera ni prava pot.

"Kljub razumevanju problema pa pot, ki jo je ubral Spins, ni rešitev, temveč poglabljanje problema. Stavka škoduje ugledu slovenskega nogometa, negativno vpliva na navijače in partnerje ter ne prispeva h konstruktivnemu iskanju rešitev," menijo pri krovni zvezi.

Se bo konec meseca igral nogomet v 1. SNL?

"NZS in klubi Prve lige Telemach se trudimo, da zagotovimo vse potrebno, da bodo tekme prvega kroga pomladnega dela sezone 2025/26 odigrane. Gre za zagotavljanje integritete prvenstva, ki je ključnega pomena v dojemanju slovenskega nogometa tudi s strani vseh deležnikov slovenskega in evropskega nogometa," pravijo na zvezi.

V uvodnem krogu spomladanskega dela se bosta v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Celje. Foto: www.alesfevzer.com

Dodali so, da je NZS skupaj s klubi Prve lige Telemach, Olimpijskim komitejem Slovenije in drugimi športnimi zvezami v konstruktivnem dialogu z državo in pristojnimi ministrstvi. "Aktivno iščemo in bomo še naprej iskali rešitve, ki bodo prinesle prepotrebne spremembe v davčni obravnavi profesionalnega športa v Sloveniji. Spins pa pozivamo k nadaljevanju konstruktivnega dialoga in izražamo pripravljenost za sodelovanje pri iskanju trajnostnih rešitev," so zaključili pri NZS.