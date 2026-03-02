Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Pred 65. Pokalom Vitranc

Pokal Vitranc: Uspešno bijemo bitko s pretoplim vremenom

Gorazd Bregant: "Zadnjih nekaj dni so se temperature povzpele do 15 stopinj, kar vpliva na taljenje snega.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Gorazd Bregant: "Zadnjih nekaj dni so se temperature povzpele do 15 stopinj, kar vpliva na taljenje snega.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kranjska Gora bo konec tedna gostila svetovno smučarsko elito, ki se bo na 65. Pokalu Vitranc v soboto in nedeljo merila za točke za razvrstitev v končnem seštevku svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu. Organizatorji tekmovanja za Pokal Vitranc uspešno bijejo bitko z visokimi temperaturami.

Kranjska Gora pokal Vitranc
Sportal Kranjska Gora prejela zeleno luč

Snežna kontrola Mednarodne smučarske zveze je v četrtek prižgala zeleno luč za organizacijo tekmovanja svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. To pomeni, da so se lahko začele dejavnosti za končno pripravo tekmovalne proge v Podkorenu, kjer bosta potekali tekmi jubilejnega 65. Pokala Vitranc.

Vreme ne sodeluje

V skladu s pravili od ponedeljka naprej na progo ne bodo več spuščali teptalnih strojev, razen če bi to zahtevale razmere. Danes pa so začeli postavljati zaščitne mreže in zaščite z blazinami, po potrebi bo sledilo še kakšno fino glajenje površine.

"Na terenu je še nekaj aktivnosti, ki potekajo po načrtu, postavljamo vso potrebno zaščito za tekmovalce," je za STA dejal vodja priprave tekmovalne proge Gorazd Bregant.

Vreme za zdaj z organizatorji ne sodeluje v celoti oziroma po željah. "V zadnjih dneh nam je pobralo nekaj snega oziroma kar precej snega, okrog 25 centimetrov debeline, na predelu, kjer je najbolj izpostavljen soncu in kjer je bila s teptalnim strojem dodatno povzročena škoda. Na teh mestih smo morali sneg še dodatno navoziti in ga utrditi, danes sledi nadaljnje delo," je izzive priprave tekmovalne proge v spomladanskih razmerah razkril Bregant.

"Nore" dnevne temperature

Del tekmovalne proge bodo v prihodnjih dneh zanesljivo utrjevali z vodo, gre za krajši zgornji del, v preostalem delu pa imajo zelo dobro bazo, tako da ni bojazni. "Za celotni teren imajo pozitivno oceno, vendar se morajo dnevno prilagajati trenutnim temperaturam, ki so nore. Zadnjih nekaj dni so se temperature povzpele do 15 stopinj, kar vpliva na taljenje snega, vendar za zdaj ne razmišljajo o tem, da bi morali veleslalom v soboto izpeljati z nižjega rezervnega starta," je dejal Bregant.

"Za zdaj vse ostaja v prvotnih načrtih, odvija pa se eden od zahtevnejših spomladanskih scenarijev, z zelo toplimi temperaturami podnevi in nezaželenimi oblačnimi nočmi. Računamo in se veselimo prve jasne noči iz torka na sredo, upamo, da bo nato tako do nedelje. Želja je, da bo vse, kar smo do zdaj pripravili – utrdili z vodo in dodatno navozili sneg – lepo zmrznilo v globino, seveda ob jasnih nočeh," je povedal vodja priprave proge.

"V zadnjih dneh nam je pobralo nekaj snega oziroma kar precej snega, okrog 25 centimetrov debeline, na predelu, kjer je najbolj izpostavljen soncu in kjer je bila s teptalnim strojem dodatno povzročena škoda." | Foto: Nebojša Tejić/STA "V zadnjih dneh nam je pobralo nekaj snega oziroma kar precej snega, okrog 25 centimetrov debeline, na predelu, kjer je najbolj izpostavljen soncu in kjer je bila s teptalnim strojem dodatno povzročena škoda." Foto: Nebojša Tejić/STA

"Prvi tek v soboto brez soli, druga vožnja s soljo"

"Obeta se dolg teden, spremljamo vremensko napoved in temperature ter se odločamo sproti, ob tem nam pomaga pomočnik direktorja svetovnega pokala za tehnične discipline Jani Hladnik, naš rojak, s katerim smo ves čas v stiku."

Za zdaj po snežni površini še niso posuli soli. "Soljenje je po zdajšnjem načrtu predvideno dan pred tekmo, v petek. Najprej moramo teren dovolj ohladiti, v njem mora biti dosti vode, da snega ne bo izsušilo, in potem na rahlo posoliti po celotnem terenu. Potem upamo na mrzlo, jasno noč," je dodal Bregant.

"Prvi tek v soboto bo brez soli, druga vožnja s soljo. Za zdaj je enak scenarij predviden tudi za nedeljo. Če bo ponoči jasno, bi prvi vožnji obeh tekem izpeljali brez soli s pomočjo narave, drugi vožnji pa s pomočjo 'kemije'," je finalno pripravo predstavil Bregant.

Smučarji na progi pred tekmo ne bodo trenirali, bodo pa uradni trening pred tekmo omogočili na ogrevalni progi, kjer so zagotovili enake pogoje kot na tekmovalni progi, vključno z zaščito in vsem, kar sodi zraven. To je nedvomno dodana vrednost tekmovanju, je dejal vodja priprave proge.

Gorazd Bregant alpsko smučanje svetovni pokal Kranjska Gora pokal Vitranc
