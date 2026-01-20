Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
20. 1. 2026,
17.30

Osveženo pred

10 minut

Torek, 20. 1. 2026, 17.30

NK Domžale izstopa iz prve članske lige

Stane Oražem: S člansko ekipo ne nadaljujemo

Avtor:
M. P.

Stane Oražem | Stane Oražem je potrdil konec članskega nogometa v Domžalah. | Foto NK Domžale

Stane Oražem je potrdil konec članskega nogometa v Domžalah.

Foto: NK Domžale

"S člansko ekipo ne nadaljujemo," je v pogovoru za TV Slovenija v torek popoldne potrdil predsednik NK Domžale, Stane Oražem, ki je pred tem to novico sporočil preostalim igralcem in trenerskemu štabu na čelu s Tončijem Žlogarjem. Prva liga se bo v spomladanskem delu sezone tako nadaljevala z devetimi klubi.

Domžale so bile pred leti dvakrat državni prvak, dvakrat pa so osvojile tudi pokalno lovoriko. | Foto: Vid Ponikvar Domžale so bile pred leti dvakrat državni prvak, dvakrat pa so osvojile tudi pokalno lovoriko. Foto: Vid Ponikvar Potem ko niso bili uspešni pri iskanju investitorja, so v NK Domžale potegnili črto pod članskim nogometom. "Ni več možnosti nadaljevanja, kar se tiče članske ekipe. O tem smo odločili tudi Nogometno zvezo Slovenije," je po sestanku s preostalimi igralci in trenerskim štabom za TV Slovenija klavrno usodo članske ekipe NK Domžale potrdil predsednik Stane Oražem. Društvo bo šlo zdaj v stečajni postopek. "Se pa še vrstijo sestanki, da bi videli, na kakšen način obdržati ostale ekipe v tekmovanjih. Amaterski del kluba bo obstal." Spregovoril je tudi o svoji odgovornosti: "Odgovornost, v smislu moralne odgovornosti, vsekakor je. Po drugi strani pa, glede na to, da sem svoje življenje, premoženje in zdravje dal temu klubu, v tem smislu odgovornosti ne čutim."

"Zadnji dan v službi, zadnji dan Domžal. Spomladi se ne bo igralo. Žalosten dan. O tem smo bili seznanjeni že včeraj, danes je dokončno. Od fantov in ostalih sodelavcev smo se poslovili. Škoda. Konec." To pa so bile zadnje besede trenerja Tončija Žlogarja.

