Po spletu so zakrožile govorice, da bo v čevlje najslavnejšega tajnega agenta stopil Jacob Elordi, eden najbolj vročih filmskih zvezdnikov ta hip.

Nizu igralskih imen, ki jih omenjajo kot novega Jamesa Bonda, se je ta teden pridružil avstralski igralec Jacob Elordi, ki pozornost trenutno vzbuja z vlogo Heatcliffa v filmu Viharni vrh, navduševal je tudi v HBO-jevi seriji Evforija, za vlogo v filmu Frankenstein pa je nominiran za oskarja za najboljšega stranskega igralca.

Da bo 28-letni Elordi naslednji Bond, je na Instagramu prvi objavil profil Deux Moi, ki velja za precej zanesljiv vir informacij iz Hollywooda. "Pri Amazonu so vlogo Bonda ponudili Elordiju. Snemati začnejo oktobra letos," je upravljavcem profila sporočil neimenovan vir.

Jacob Elordi na letošnjih Oskarjih z vlogo v Frankensteinu kandidira za oskarja za najboljšega stranskega igralca. Foto: Reuters

Uradne potrditve ali zanikanja navedbo o Elordiju kot naslednjem Bondu še ni bilo, za zdaj je edina potrjena informacija o naslednji bondiadi ta, da jo bo režiral Denis Villeneuve.

Do zdaj se je kot novega Bonda omenjalo že vrsto igralcev od Thea Jamesa do Aarona Taylor-Johnsona, ugibalo se je tudi o tem, kdo bi lahko bilo naslednje Bondovo dekle. V to vlogo so nekateri postavljali celo Lauren Sanchez Bezos, ženo milijarderja Jeffa Bezosa, lastnika Amazona. Ta je februarja prek studia MGM, ki ga ima v lasti, prevzel popoln kreativni nadzor nad bondovsko franšizo.