Nov zvezdniški par? "Družita se že nekaj mesecev."

Vse glasnejše so govorice o iskricah med manekenko Kendall Jenner in igralcem Jacobom Elordijem.

"Družita in spoznavata se že zadnjih nekaj mesecev," je neimenovan vir za revijo People vsaj posredno potrdil govorice, da sta Kendall Jenner in Jacob Elordi nov zvezdniški par.

30-letno manekenko in 28-letnega igralca so skupaj opazili na glasbenem festivalu Coachella, kjer je bilo videti, da zelo uživata v družbi drug drugega, to pa je nemudoma sprožilo ugibanja, da je med njima nekaj več.

Oba se sicer že leta gibljeta v istih krogih. On je bil leta 2022 med gosti njene rojstnodnevne zabave, zatopljena v pogovor pa sta bila tudi na letošnji zabavi revije Vanity Fair po Oskarjih.

Tako ona kot on imata za seboj nekaj zvez s slavnimi partnerji, Kendall Jenner se je na zadnje videvala z glasbenikom Bad Bunnyjem, pred tem pa s košarkarjem Devinom Bookerjem. Jacob Elordi skuša svojo zasebnost skriti pred mediji, so ga pa v preteklosti povezovali z Olivio Jade, Kaio Gerber, Zendayo in Joey King.

