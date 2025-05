Theo James, znani obraz iz serij Beli lotos in The Gentlemen, je po napovedih stavnic trenutno največji favorit za naslednjega Jamesa Bonda. Postavni igralec je v preteklosti že veljal za enega od favoritov v igri za naslednika Daniela Craiga, nato pa je lani v intervjuju za Guardian izjavil: "Vsi bi igrali Bonda, ker gre za velik del britanske kulturne identitete, a to verjetno ne bom jaz. Mislim, da obstajajo boljši ljudje za to vlogo."

Britanski mediji so nato skočili na naslednjega glavnega favorita, Aarona Taylorja-Johnsona, ki naj bi že imel blagoslov glavne producentke filmov o Bondu Barbare Broccoli, nato pa so se karte povsem premešale, ko so v začetku letošnjega leta kreativni nadzor nad prihodnjimi bondiadami prevzeli pri Amazonu.

Zdaj v britanskih stavnicah Ladbrokes in Coral kot favorit za naslednjega Bonda spet vodi Theo James. Zakaj, ni povsem jasno, a je bilo po poročanju Daily Maila v zadnjem mesecu več kot 70 odstotkov stav vplačanih na njegovo ime.

Zagotovo mu je pomagala tudi nova oglasna kampanja za parfum Light Blue modne hiše Dolce&Gabbana, v kateri nastopa z italijansko supermanekenko Vittorio Ceretti. Oglas in fotografije, ki ga spremljajo, so namreč že razglasili za neizmerno vroče.

