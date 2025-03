Brosnan: Naslednji James Bond mora biti Britanec

Irskemu filmskemu igralcu Pierceu Brosnanu, ki je večkrat stopil v čevlje agenta 007, se zdi samoumevno, da bo naslednik Daniela Craiga Britanec. To je izjavil po tem, ko je podjetje Amazon pridobilo ustvarjalne pravice nad filmsko franšizo in so se pojavili pomisleki glede njene prihodnosti.

Februarja so iz Amazon MGM Studios sporočili, da so sklenili dogovor z dolgoletnima producentoma filmov o slavnem filmskem vohunu, Barbaro Broccoli in Michaelom G. Wilsonom, ter da so pridobili ustvarjalne pravice nad franšizo.

Pierce Brosnan je za The Telegraph povedal, da meni, da je bila to za Wilsona in Barbaro Broccoli pravilna odločitev. "Za to sta potrebovala veliko poguma in še vedno bosta imela besedo pri določenih stvareh. Upam, da bo (Amazon, op. p.) k njunemu delu in liku pristopil z dostojanstvom, domišljijo in spoštovanjem," je povedal igralec.

71-letni Brosnan, ki je Bonda odigral v štirih filmih, je dodal, da nihče zares ne ve, kaj se bo zgodilo z agentom 007 pod Amazonovim nadzorom. "V tem hitro spreminjajočem se svetu, kjer se vse giblje s svetlobno hitrostjo, je (sprememba, op. p.) povezana tudi z določenim obžalovanjem," je še povedal.

Brosnan v bondiadi Zlato oko iz leta 1995 Foto: Guliverimage

V zraku je vse več ugibanj o prihodnosti franšize, saj od zadnje vloge Daniela Craiga v filmu Ni čas za smrt iz leta 2021 ni napovedi novega igralca, ki bi igral slavnega vohuna.

Kot je še povedal Brosnan, je ponosen, da je del Bondove zgodovine in zapuščine. Spomnil je tudi, da so franšizo po šestih letih mirovanja ponovno oživili s filmom Zlato oko, ki je bil zelo uspešen. Obema producentoma je tudi zaželel vse dobro.