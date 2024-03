Zvezdnik priznal, da je naredil hudo napako, plačati bo moral visoko kazen

Kot smo že poročali, je 70-letni Pierce Brosnan na območje nacionalnega parka vstopil 1. novembra lani. Glede na obtožnico, ki jo je takrat pridobil BBC, je bil na prepovedanem območju vročih vrelcev Mammoth, kjer je v zadnjih letih zaradi padcev v izvire umrlo več kot 20 ljudi.

Krivdo je priznal, plačati pa bo moral 1.500 dolarjev (1.378 evrov) kazni. Znesek vključuje 500 dolarjev (459 evrov) globe, plačilo geološkemu skladu Yellowstone Forever v višini tisoč dolarjev (919 evrov), pristojbino za sodno obravnavo v višini 30 dolarjev (27 evrov) in dodatno globo v višini deset dolarjev (devet evrov).

Ni videl znaka "vstop prepovedan"

Igralec se je na obsodbo odzval na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisal, da je naredil hudo napako: "Kot okoljevarstvenik izjemno spoštujem in imam rad naš naravni svet. Vendar sem naredil impulzivno napako, ki je ne jemljem zlahka, ko sem vstopil v termalno območje, pokrito s snegom, v nacionalnem parku Yellowstone, da bi posnel fotografijo. Nisem videl znaka 'vstop prepovedan', ki je opozarjal na nevarnost, niti nisem hodil po nevarnem območju."

Dodal je, da svoj prekršek globoko obžaluje in se iskreno opravičuje za vdor v to občutljivo območje. "Za Yellowstone in vse nacionalne parke je treba skrbeti in jih ohraniti, da lahko v njih uživamo," je sklenil in dodal ključnik #OstaniNaPoti.

Sprva je krivdo zanikal

Brosnan se je na območju nacionalnega parka sprehajal med snemanjem filma Uholy Trinity. Sprva je krivdo zanikal, kasneje pa jo je priznal.

Na spletni strani nacionalnega parka Yellowstone, najstarejšega narodnega parka na svetu, so opozorili, da je zapuščanje začrtane poti lahko zelo nevarno, saj so tla krhka in se zlahka sesedejo.

Avgusta lani je moški iz Michigana utrpel opekline, ko se je preveč približal vrelcem. Leta 2021 je hude opekline utrpela tudi 20-letna ženska, ki je iz vročega vrelca želela rešiti svojega psa. Triindvajsetletni moški pa je leta 2016 po padcu v vrelec umrl. Oblasti so se kasneje odločile, da je prenevarno, da bi poiskali njegovo telo, ki se je naslednji dan skoraj v celoti raztopilo.

Park Yellowstone velja za najstarejši narodni park na svetu. Foto: Guliverimage

