Poleti so poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje za otroke tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike, opozarjajo na policiji. Vendar pa je lahko fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov nevarno in tudi kaznivo.

Policija starše poziva, da sumljiva dejanja prijavijo policiji. Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok ali otrok brez oblačil se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali celo na neprimernih spletnih straneh. V skrajnem primeru lahko neznanci navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe, opozarjajo na policiji.

Otroke vedno imejte v vidnem polju

Najboljša preventiva za varnost otrok na plaži je informiranje in povečana pozornost staršev. Zato na policiji svetujejo staršem in tudi preostalim odraslim, ki na plaži opazijo sumljivo vedenje neznancev, da morajo imeti otroke vedno v vidnem polju in da takoj ukrepajo, če kdo kaže pretirano zanimanje za njihovega otroka ali ga brez njihove vednosti oziroma dovoljenja fotografira. Enako velja tudi, če opazijo sumljivo fotografiranje otrok, ki niso njihovi.

Opozarjajo, da naj bodo pozorni na osebe, ki se zadržujejo na krajih, kjer so otroci, čeprav niso v vlogi starša ali skrbnika, in na nenavadno premikanje različnih predmetov, ki lahko služijo za zakrivanje fotoaparata ali mobitela, in obračanje teh predmetov v smeri otrok.

Z njimi se pogovorite

Ob takih dogodkih pozivajo, da pokličejo policijo in opozorijo ljudi v bližini ali na primer reševalce iz vode. Z otroki se naj o teh nevarnostih pogovorijo in jih posvarijo, da naj takoj poiščejo pomoč pri odraslih, če jih kdo na plaži pretirano gleda ali želi fotografirati.

Poleg tega opozarjajo, da se starši z otroki pogovorijo tudi o pasteh spleta in nevarnostih pogovorov z neznanci. Pojasnijo naj jim še, da neznancem ne smejo pošiljati svojih (intimnih) fotografij ali jih objavljati in da so lahko tako stiki v živo kot tudi prek spleta nevarni, saj neznanci pogosto uporabljajo lažne profile ali iščejo stik z otroki pod pretvezo prijateljstva.

Na družbenih omrežjih odrasli pogosto delijo fotografije z dopusta, na katerih so lahko tudi otroci, ki so pomanjkljivo oblečeni ali celo brez oblačil. Taka fotografija ali videoposnetek se lahko hitro znajde na napravah spolnih izkoriščevalcev, ki jo nato lahko naprej delijo ali objavijo v svojih pedofilskih mrežah in forumih, s katerimi lahko trgujejo ali pa jim fotografije otroka s plaže nudijo spolno zadovoljitev, so opozorili na policiji.