Današnji horoskop: biki stopite v akcijo, ovni pokažite hvaležnost

Oven

Delo, ki ga boste danes opravljali, boste že popoldne lahko okronali z uspehom, le z malo sreče pa vas čaka tudi nagrada na finančnem področju. Okoli sebe boste imeli veliko somišljenikov, ki vam bodo pomagali pri uresničevanju poslovnih ciljev. Ne pozabite jim izkazati hvaležnosti.

Bik

Samskim se bodo danes na ljubezenskem področju dogajale same pozitivne stvari. Ne glede na to, da boste precej zaposleni, si vzemite trenutek in razmislite o možnostih, ki se vam ponujajo. Vezani pa boste prišli do sklepa, da ste dovolj dolgo čakali. Sedaj je čas, da stopite v akcijo in naredite, kar mora biti narejeno.

Dvojčka

Današnji dan je nadvse primeren dan za poglobljeno intelektualno delo, saj bo vaša koncentracija na višku. Z lahkoto se boste lotili vsakršnih miselnih nalog, vsaka zase pa vam bo predstavljala določen izziv. V zasebnosti pa boste razmišljali o neki veliki spremembi. Dobro premislite.

Rak

Čeprav boste pri sebi navdušeni za ljubezen in odločeni, da boste res naredili, kar je potrebno, bo danes ostalo le pri namenu. Ne boste najbolj v stiku z realnostjo. Vaše razmerje je malce zašlo s poti. Potrebujete več svobode, neodvisnosti ali pa vsaj novosti na vaši strani, morda s strani nekoga, ki vam je blizu.

Lev

Na delovnem mestu se nekdo poteguje za enak položaj kot vi. Če vam bodo svetovali, da odnehajte prvi, jih nikar ne poslušajte. Vztrajati morate do konca, saj imata oba s sodelavcem enake možnosti. Zvečer se pridružite družini v prijetnem klepetu ali pri kakšni družabni igri. Samski boste zelo nemirni, tudi okolica bo danes težko prenašala vašo napetost.

Devica

Nimate razlogov za skrbi. Vaša največja sovražnika bosta živčnost in vihravost, predvsem kot posledica vaših prevelikih pričakovanj in težnje po popolnosti. Želeli boste zablesteti, saj imate uspeh že na dosegu roke. Edina ovira na poti do cilja bodo nekateri težki trenutki, ko vas bo zamikalo, da bi kar obupali.

Tehtnica

Danes boste odkrili formulo, kako posvečati ogromno časa in pozornosti službi ter obenem biti v prostem času aktivni in se družiti z družino. Posvetite se tudi finančnemu področju, ki je videti dobro. Zaradi spremenjenega, bolj zdravega načina življenja boste danes začutili, da ste polni elana. Če boste le imeli možnost, se boste spogledovali.

Škorpijon

Danes bo zelo dober dan za razmišljanje o skupni prihodnosti. Vezani boste čutili prav posebna čustva znotraj partnerstva, zato boste pričeli razmišljati o poroki, otrocih in podobnem. Namig partnerju ne bo odveč, toda premislite. Kako mu namigniti taktično? Samski boste v središču pozornosti, kamorkoli boste prišli.

Strelec

Pogledati resnici v obraz ni prijetno, včasih pa celo zelo težko. V službi si občasno radi olajšate delo in posegate po konceptih, ki niso vaši. Če ne boste previdni, vas bodo razkrinkali in znašli se boste v zagati. Raje uporabite svoje možgane, saj se v njih skriva prava kreativnost. Pojavila se bo situacija, ko boste morali dokazati svojo moč.

Kozorog

Delo v skupini vas bo začelo dušiti, vendar se zavedajte, da je poslovni uspeh potrebno graditi na podpiranju medosebnih odnosov. Srce in možgani bi morali hoditi z roko v roki. To bi vam omogočilo srečne odnose. Vi pa boste nihali od ene skrajnosti v drugo in za seboj rušili mostove, kar vam zadeve ne bo ravno olajšalo.

Vodnar

Zazdelo se vam bo, da se zadeve na službenem področju ne premaknejo z mrtve točke. Nekaj, kar ste pred kratkim opustili, vam bo prišlo še kako prav. Na finančnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in uspeh. Imeli boste ničelno toleranco do vsega, kar ne bo dosegalo vaših ljubezenskih pričakovanj.

Ribi

Že zjutraj boste polni energije, ta pa se bo preko dneva le še stopnjevala. Obveznosti in naloge v službi boste hitro zaključili, na žalost pa vas bo obremenjevalo dogajanje na zasebnem področju. Z enim od družinskih članov ne boste našli skupnega jezika. Želeli se boste skriti v svoje zavetišče.