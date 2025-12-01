Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
1. 12. 2025,
20.59

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 20.59

39 minut

December bo za dva znaka horoskopa težak, trem pa prinaša obilje

zima, sneg | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Letošnji december za pet nebesnih znamenj prinaša močne astrološke premike, ki bodo imeli močan vpliv na počutje, finance in medosebne odnose. Za nekatere spremembe ne bodo lahke, nekateri pa bodo občutili olajšanje.

Kriza za ovne in rake

Ovni se boste v začetku decembra soočili s čustvenim in finančnim pritiskom. Čeprav slovite po odločnosti, bi v tem obdobju lahko začutili negotovost glede načrtov za prihodnost in napetosti v odnosih. Bistveno bo, da ne delujete impulzivno, ampak se zaustavite in razmislite o nadaljnjih korakih.

Raki boste vstopili v obdobje čustvene krize. Morda to navzven ne bo opazno, a boste navznoter čutili močan nemir. Znova se lahko pojavijo nedokončani pogovori, stari konflikti in občutek zavrnitve. Pomembno bo, da pravočasno prepoznate, kdaj potrebujete podporo in ne rešujete vsega sami.

Obilje za device, kozoroge in ribe

Device končno vstopate v obdobje, ko bo vaš trud obrodil sadove. V decembru boste mnoge začutile finančno olajšanje, pa naj bo to povečanje prihodkov, nove poslovne priložnosti ali podpora, ki vam je do zdaj manjkala. Do izraza bo prišla vaša sposobnost organizacije in vam prinesla konkretne rezultate.

Kozorogi vstopate v svoje najmočnejše obdobje v letu, prisotnost planetov v vašem znamenju vam prinaša moč, stabilnost in vpliv. Mnogim se bodo odprla vrata, ki so bila dolga leta zaprta, ob poslovnem uspehu pa lahko pričakujete tudi krepitev osebnih odnosov in jasno vizijo prihodnosti.

Ribe ste dolgo plavale skozi čustveno negotovost, zdaj pa boste dobile priložnost za jasnost in zadovoljstvo. V drugi polovici meseca lahko pričakujete priložnosti, ki vam bodo vrnile vero v življenje, pa naj bo to skozi ljubezen, podporo bližnjih ali finančno izboljšanje. Intuicija vam bo pomagala, da boste prepoznale priložnost.

Preverite svoj današnji horoskop.

