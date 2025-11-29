Oven

V preteklih dneh ste bili pod velikim pritiskom, ki vas je popolnoma izmučil. Zato si privoščite malo sproščanja in se posvetite predvsem sebi. Na finančnem področju vam bo kmalu uspelo doseči tisto, kar ste si zadali. Vaše počutje bo zadovoljivo, vendar se utrujenosti kar ne boste mogli znebiti.

Bik

Dan bo za vas zelo čustven. Imeli boste željo po negi in oskrbi, in to izkušnjo boste želeli deliti z drugimi osebami. Osredotočili se boste na dom in družinsko okolje. Hrana se bo zdela bolj pomembna kot kdajkoli prej, ko boste poskušali nadomestiti pomanjkanje nekaterih čustvenih vezi.

Dvojčka

Danes bo padlo kar nekaj priznanj in pohval, kar vas bo napolnilo z veseljem. Morda boste končno zaključili z neko zadevo, na kateri ste dolgo delali. Veste, da bo temu prav kmalu sledil težko zasluženi počitek. V zasebnosti se vam obetajo prav vesele spremembe. Ste na pravi poti.

Rak

Vaše želje so vedno večje, skrajni čas pa je, da jih začnete tudi uresničevati. Ne ustrašite se nekoga, ki vas bo na vsak način želel prepričati v svoj prav. Od njega lahko vzamete samo kakšen nasvet, to je pa tudi vse. Pri pogajanjih s poslovnimi partnerji se boste odlično izkazali. Poskrbite za sprostitev.

Lev

Dan bo odličen za navezovanje stikov, saj boste tudi nadvse komunikativni. Jezik vam bo tekel kot namazan, kar boste lahko s pridom uporabili še posebej pri poslu. Morda boste nekoga prepričali, da vam bo sledil, s tem pa boste pridobili močnejše finančno zaledje. Ljubezensko življenje bo v središču vaše pozornosti.

Devica

Kar naenkrat boste spremenili svojo odločitev, zato boste poželi neodobravanje. Imejte hrbtenico in stojte za svojim mnenjem. Še posebej, če se bo vse skupaj nanašalo na poslovno področje, se vam zaradi tega obetajo težave. Nikakor pa ne pričakujte, da vam bo kdorkoli sledil.

Tehtnica

Nekdo vas bo razočaral, vi pa se boste s tem hitro sprijaznili, saj ste skoraj pričakovali tak razplet. Bolj boste morali paziti na svoja dihala in srce, vendar bo slabše počutje verjetno še najbolj povezano z vašimi čustvi. Sedaj je res čas, da se odločite narediti naslednji korak na tem področju.

Škorpijon

Čeprav ste se včeraj nekaj trdno odločili, boste že danes popolnoma spremenili svoje mnenje. Ni dobro, da ste tako neodločni, še posebej, če ste nekomu dali obljubo. Stojte za svojimi odločitvami, v kolikor pa se vam zdi, da vaša čustva in razum niso usklajeni, pa pustite, da preteče nekaj časa.

Strelec

V zadnjih dneh se pretirano predajate sanjarjenju. Raje se oklenite dela, saj boste le tako lahko želi zadovoljive rezultate. Tudi na čustvenem področju raje ne gojite prevelikih pričakovanj, da ne boste potem globoko razočarani. Spoznanja, do katerih boste prišli danes, vam bodo močno koristila.

Kozorog

Danes boste občutili močan vpliv osebe, ki vam bo dala novo moč, predvsem pa zagon. Imeli boste mnogo idej in komaj boste čakali na njihovo uresničitev. Na poslovnem področju se boste odločili, da je čas za kompromise, kar vam bo v prihodnosti prineslo mnogo koristi. Vseskozi vas bo vodila motivacija.

Vodnar

Samski se boste danes zavedli, da bi morali ohraniti stike z nekom, ki vam je izredno pri srcu. Ne skrivajte več čustev, zberite pogum in se tej osebi zaupajte. Na ljubezenskem področju vezanih se bo danes dogajalo nekaj, kar ne boste povsem razumeli. Zaradi čudne energije, ki jo boste oddajali, bo tudi partner muhast.

Ribi

Po dolgem času boste ponovno zadovoljni s finančnim stanjem, saj se bo kar precej izboljšalo. Končno boste želi sadove vašega dela, na vas pa bodo zelo ponosni tudi domači. Nekaj se utegne zaplesti le na čustvenem področju, vendar boste z razumskim pristopom rešili situacijo.