Ameriška igralka Amy Schumer se je z objavo več fotografij na družbenih omrežjih, na katerih pozira v kratki rumeni obleki, pohvalila s svojim novim videzom. Potem ko se je več letih borila z odvečnimi kilogrami, ji je v zadnjih nekaj mesecih uspela izrazita sprememba postave, ki jo zdaj ponosno razkazuje oboževalcem.

Da tako vitka ni bila še nikoli, je v komentarjih pod fotografijami zapisalo več njenih sledilcev. "Videti si čudovito." "Vsak dan si videti mlajša." "Siješ!" To je le nekaj komentarjev njenih oboževalcev, ki so navdušeni nad novim videzom slavne igralke.

"Poskušam iti na zabavo, ampak nekdo noče iti spat," je v objavi zapisala 44-letna igralka. Zapis se nanaša na njenega šestletnega sina Gena, ki se ji na eni od fotografij tudi pridruži. Ima ga z možem Chrisom Fischerjem.

Ugibanja o ločitvi

Odvečne kilograme je izgubila tudi s pomočjo zdravila ozempic. Foto: Guliverimage Potem ko je igralki v zadnjih mesecih uspelo izgubiti precej kilogramov, objavila pa je tudi vrsto fotografij, na katerih ne nosi poročnega prstana, so se mnogi začeli spraševati, ali je izrazita sprememba videza posledica razhoda s partnerjem. Vir blizu para je za revijo People pred kratkim povedal, da sta zakonca razmerju še vedno predana, igralkina prijateljica pa je za Daily Mail dejala, da sta zagotovo na pragu ločitve: "Amy se 100-odstotno ločuje. Postala je vitka, prebolela ga je. Kmalu bo vložila vlogo za ločitev, konec je."

Številne polemike je igralka sprožila tudi po tem, ko je s svojih družbenih omrežij izbrisala vse stare fotografije. Nekateri njeni sledilci so jo obtožili, da je to storila, ker želi pokazati svojo spremembo videza in izbrisati vse fotografije, ki prikazujejo, kako je bila videti, preden je shujšala.

"Na to, kako sem bila videti prej, sem bila vedno ponosna. Dolgo sem se trudila, da bi bila brez bolečin, in končno sem. Moja endometrioza se je izboljšala. Hrbtenica se celi. Nimam več Cushingovega sindroma, zato se je moj obraz vrnil v normalno stanje," je zapisala v objavi, s katero je zanikala očitke oboževalcev.

In dodala: "Hvaležna sem, da sem močna in zdrava, še posebej zaradi sina. Vendar tvoj profil na Instagramu ni tvoja identiteta, temveč zbirka tega, kar želiš, da vidi svet. Na 'pot hujšanja' se nisem podala namerno, poudarek je bil na mojem zdravju. Prepričana sem, da bo moja teža vedno nihala."

