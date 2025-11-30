Oven

Danes vam bo malo neprijetno, ker se boste znašli v sporu s tistimi okoli vas, zaradi osebnih in občutljivih zadev. Odkrili boste težave, blokade in nadležne stvari, s katerimi se boste morali soočiti, še preden boste lahko spet uživali kot prej in še preden boste lahko naredili korak naprej.

Bik

V prvi polovici dneva se vas še utegne polotili negotovost, vendar pa se bo to stanje izboljševalo, ko se bo dan bližal koncu. Proti večeru boste neprimerno bolje razpoloženi za sprejemanje raznih odločitev, zato se takrat le soočite z vsem, kar vas čaka. Ne pozabite na partnerja.

Dvojčka

Na ta sicer miren dan se boste z nekom zapletli v prepir, kar vam bo vzelo veliko dragocenega časa. Spoznajte, da nima smisla ljudi preprečevati v nekaj, če sami mislijo drugače. Vsak ima pravico do svojega lastnega mnenja. Če v ljubezni nimate čiste vesti, potem vas čaka naporen in neprijeten dan.

Rak

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi.

Lev

Če nekatere stvari v zvezi ne izpolnjujejo vajinih pričakovanj, jih boste vezani danes lahko uspešno spremenili. Potrpežljivi boste in razumevajoči, kot že dolgo ne. Samski pa imate danes dobre možnosti, da bi našli ljubezen tam, kjer je ne pričakujete. Vaše čustveno življenje bo kot vrtiljak.

Devica

Dobro premislite, preden boste kaj rekli, kajti bližnje osebe vas bodo danes jemale zelo resno. Imeli boste močan vpliv na ljudi okoli vas, zato ne bodite presenečeni, če vas bodo spraševali za mnenje in nasvete. Svetujte samo, če boste popolnoma prepričani v svoj prav in se ne zapletajte.

Tehtnica

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Škorpijon

Danes boste razmišljali o preteklosti, s katero je povezana določena oseba. Zdi se vam, da do nje še vedno gojite zelo močna čustva. Za vas prihaja pravi čas, ki bo poln novih začetkov. Samski pričakujte spremembe. Odprite vrata polnejšemu življenju. Vezani potrebujete razgibanost. Pričnite graditi na tem.

Strelec

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo.

Kozorog

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Vodnar

Povečana občutljivost utegne povzročiti kar nekaj težav, predvsem na čustvenem oziroma partnerskem področju. Pazite, kako se boste odzivali na partnerjeve opazke, da ne boste povzročili neplodnih prepirov. Če boste prvo polovico dneva preživeli v krogu domačih, le dajte vse od sebe.

Ribi

Situacija na ljubezenskem področju vam krati spanec. Če boste ravnali preudarno, vas zagotovo čaka sreča. Zavedajte se, da je partner z vami z razlogom, zato ljubosumje ni rešitev. Poskrbite, da bodo preživete ure zares posebne in polne ljubezni. Samski boste zadržani, malo potrpežljivosti ne bo odveč.