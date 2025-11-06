Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
18.54

Osveženo pred

52 minut

V Berlinu na svet prijokali peterčki: "To je medicinska redkost"

Charite, bolnišnica, Berlin | Rojstvo peterčkov je izjemen dogodek tudi za izkušene porodničarje, pa tudi poseben logistični izziv, je povedal direktor oddelka za porodništvo v bolnišnici Charite, Wolfgang Henrich. | Foto Guliverimage

Rojstvo peterčkov je izjemen dogodek tudi za izkušene porodničarje, pa tudi poseben logistični izziv, je povedal direktor oddelka za porodništvo v bolnišnici Charite, Wolfgang Henrich.

Foto: Guliverimage

V porodnišnici v Berlinu so se konec septembra rodili peterčki. Mati in otroci, dve deklici in trije dečki, se počutijo dobro, so sporočili danes iz univerzitetne bolnišnice Charite. Peterčki dobro napredujejo in so že več kot podvojili svojo porodno težo, so še navedli v izjavi.

"Rojstvo peterčkov je medicinska redkost," so zapisali v izjavi bolnišnice, pri čemer niso navedli, ali je mati zanosila z umetno oploditvijo.

Rojstvo peterčkov je izjemen dogodek tudi za izkušene porodničarje, pa tudi poseben logistični izziv, je povedal direktor oddelka za porodništvo v bolnišnici Charite, Wolfgang Henrich.

25-članska ekipa za porod s carskim rezom

Pri porodu je bila navzoča 25-članska ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester. Peterčki so se rodili s carskim rezom ob koncu 28. tedna nosečnosti, so še navedli.

