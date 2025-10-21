Igralka Vanessa Kirby in njen zaročenec Paul Rabil sta se razveselila rojstva prvega otroka. Da je noseča, je zvezdnica serije Krona (The Crown) in filma Fantastični 4 (The Fantastic Four: First Steps) razkrila maja na rdeči preprogi v Berlinu.

Veselo novico o rojstvu prvorojenca je na družbenem omrežju Instagram delil Rabil, sicer upokojeni ameriški igralec lakrosa. "Učim se, da te starševstvo hkrati upočasni in prebudi. Da sem resnično hvaležen za zdravje vseh, da se lahko vsak dan zbudim ob mamini neizmerni ljubezni in da te imava zdaj v svojem življenju," je zapisal v objavi ter dodal, da bodo skupaj spisali veliko zgodb in blagoslovov: "Verjetno tudi razbita okna. Žoge v hiši so dovoljene."

Zaroka po dveh letih zveze

Da sta 37-letna britanska igralka in dve leti starejši športnik par, je javnost izvedela proti koncu leta 2022. Svojo zvezo sta potrdila novembra 2023 z objavo fotografije na družbenih omrežjih. "Od trenutka, ko sva se prvič srečala v Des Moinesu, pa vse do konca sveta in nazaj je življenje s tabo veliko boljše, bolj izpolnjeno in lepše," je 39-letnik takrat zapisal na Instagramu.

Po dveh letih zveze sta se lani tudi zaročila.

