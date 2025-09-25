Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
25. 9. 2025,
6.56

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
ASAP Rocky rojstvo otrok pevka Rihanna

Četrtek, 25. 9. 2025, 6.56

1 ura, 16 minut

Po dveh sinovih je Rihanna povila še deklico

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Rihanna in ASAP Rocky | Glasbeni par Rihanna in ASAP Rocky sta tretjič postala starša. | Foto Guliverimage

Glasbeni par Rihanna in ASAP Rocky sta tretjič postala starša.

Foto: Guliverimage

Pevka Rihanna je sporočila, da je tretjič postala mamica. S partnerjem ASAP Rockyjem sta postala starša deklici, ki sta ji nadela ime Rocki Irish Mayers.

Fotografijo, s katero je razkrila prihod njunega tretjega otroka, je 37-letna pevka delila na družbenem omrežju X. Deklica se je rodila pred slabima dvema tednoma.

Da je noseča, je Rihanna razkrila na modnem dogodku Met Gala maja letos, ko se je na presenečenje mnogih na rdeči preprogi pojavila z zaobljenim trebuščkom.

To je tretji skupni otrok pevke in njenega leto mlajšega partnerja, raperja ASAP Rockyja. Njun prvi sin RZA se je rodil maja 2022, Riot pa avgusta 2023.

Preberite tudi: 

Rihanna
Trendi Pevka Rihanna v pričakovanju tretjega otroka #video
ASAP Rocky
Trendi Ni kriv: čustveni raper na sodišču skočil v Rihannin objem #video #foto
Cardi B, Stefon Diggs
Trendi Cardi B je noseča, pričakuje četrtega otroka
ASAP Rocky rojstvo otrok pevka Rihanna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.