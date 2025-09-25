Pevka Rihanna je sporočila, da je tretjič postala mamica. S partnerjem ASAP Rockyjem sta postala starša deklici, ki sta ji nadela ime Rocki Irish Mayers.

Fotografijo, s katero je razkrila prihod njunega tretjega otroka, je 37-letna pevka delila na družbenem omrežju X. Deklica se je rodila pred slabima dvema tednoma.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

🎀 pic.twitter.com/ibHGXxegTN — Rihanna (@rihanna) September 24, 2025

Da je noseča, je Rihanna razkrila na modnem dogodku Met Gala maja letos, ko se je na presenečenje mnogih na rdeči preprogi pojavila z zaobljenim trebuščkom.

To je tretji skupni otrok pevke in njenega leto mlajšega partnerja, raperja ASAP Rockyja. Njun prvi sin RZA se je rodil maja 2022, Riot pa avgusta 2023.

