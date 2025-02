Ni kriv: čustveni raper na sodišču skočil v Rihannin objem #video #foto

V torek se je na sodišču v Los Angelesu z branjem sodbe končalo sojenje raperju A$AP Rockyju, ki je bil obtožen napada s polavtomatskim orožjem. Sodišče je raperja, čigar pravo ime je Rakim Mayers, oprostilo obtožb.

Ob oprostilni sodbi je v sodni dvorani izbruhnilo navdušenje, on pa je nemudoma skočil v objem svoji partnerki popzvezdnici Rihanni, ki je sedela v prvih vrstah skupaj z njegovo mamo in sestro.

Poglejte:

"Hvala vam, da ste mi rešili življenje," je porotnikom dejal 36-letni raper, ki mu je tožilstvo pred začetkom sojenja ponujalo poravnavo. Če bi jo sprejel in priznal krivdo, bi v zapor odšel "le" za šest mesecev, a je to zavrnil in mu je na sojenju grozilo do 24 let zapora.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Sojenje je trajalo tri tedne in v sodni dvorani ga je večkrat podpirala Rihanna, ki je tja nekajkrat pripeljala tudi njuna sinova. Po branju oprostilne sodbe sta se skupaj prebila skozi množico fotografov, novinarjev in oboževalcev pred sodiščem.

Poglejte:

"Ta celotna izkušnja je bila nora," je zbrani množici dejal A$AP Rocky, "hvaležen in blagoslovljen sem, da lahko z vami spregovorim kot svoboden človek."

Zakaj so mu sodili? Preberite: